Defensoria Pública em Mirassol d’Oeste realiza ação no Novembro Azul

O Núcleo da Defensoria Pública de Mirassol d’Oeste também aderiu à campanha Novembro Azul. Assim como o Núcleo de Atendimento ao Público, Conciliação e Propositura de Iniciais de Cuiabá, toda sexta-feira a equipe de trabalho do Núcleo veste camisas azuis em alusão à iniciativa.

Para o Defensor Público Ubirajara Vicente Luca as campanhas mensais de prevenção são extremamente úteis para a conscientização e educação da população. “No mês passado foi o outubro rosa, uma campanha em favor das mulheres, já neste mês, a campanha é em favor dos homens. Nos dias de ação disponibilizamos diversas atividades voltadas à saúde masculina, como consultas médicas e realização de exames destinados à prevenção de doenças”, explicou.

Novembro Azul

O Novembro Azul é uma campanha de conscientização realizada por diversas entidades no mês de novembro dirigida à sociedade e, em especial, aos homens, para conscientização a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. No Brasil, o Novembro Azul foi criado pelo Instituto Lado a Lado pela Vida.

