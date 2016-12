Defensoria é parceira do projeto Ações Integradas de Cidadania

O Defensor Público que atua na Coordenadoria de Ações Comunitárias de Cuiabá, Fernando Ciscato Bastos, e sua equipe participaram do projeto Ações Integradas de Cidadania, promovido pela Secretaria Estadual de Trabalho e Assistência Social (Setas), por meio da Superintendência de Promoção à Cidadania, no Bairro Coophamil, em Cuiabá. Na oportunidade, a Defensoria Pública realizou mais de 80 atendimentos.

O projeto visa estabelecer ações articuladas de serviços a serem oferecidos aos cidadãos na melhoria da eficiência da acessibilidade de seus direitos e deveres a partir da promoção da equidade social, bem como o desenvolvimento de políticas públicas que atendam as necessidades das comunidades de alta vulnerabilidade dos municípios do Estado.

“É imprescindível ao cumprimento da missão constitucional da Defensoria Pública que o Defensor e a população estejam cada vez mais próximos, pois é justamente por meio do contato direto com os assistidos que se revelam as necessidades mais prementes da comunidade e, por consequência, as soluções desses problemas nos campos judicial e extrajudicial”, destacou o Defensor.

