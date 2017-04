Defensoria é parceira do projeto “Ações Integradas de Cidadania”

A Coordenadoria de Ações Comunitárias da Defensoria Pública, por meio do Defensor Público Fernando Ciscato Bastos, foi parceira do projeto mutirão “Ações Integradas de Cidadania”, promovido pela Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas), no último sábado (25.03), das 9h às 17h, no Bairro Paiaguás, em Cuiabá.

O mutirão tem por intuito estabelecer ações articuladas de serviços oferecidos aos cidadãos na melhoria da eficiência da acessibilidade de seus direitos e deveres a partir da promoção da equidade social, bem como desenvolvimento de políticas públicas que visam atender as necessidades das comunidades de alta vulnerabilidade do Estado.



“A oportunidade foi extremamente proveitosa para que, por meio dessa parceria e no contato direto com a população, a Defensoria Pública, além de levar cidadania aos mais carentes, também exerça um de seus papéis mais relevantes, que é a educação em direitos”, declarou o Defensor.

