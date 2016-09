Defensoria assina pacto pela Educação Integral em Várzea Grande

O Primeiro Sudefensor Público-Geral, Sílvio Jéferson de Santana, e as Defensoras Públicas que atuam na Comarca de Várzea Grande, Tânia Regina de Matos e Cleide Regina Ribeiro Nascimento, participaram, na última segunda-feira (19.09), do Seminário de Educação Integral, que reuniu cerca de 300 pessoas no Hotel Hits Pantanal. Na oportunidade, a Defensoria Pública assinou um pacto pela Educação Integral, a fim de estimular a participação efetiva da população no desenvolvimento social e integral da criança e do adolescente.

Iniciativa da Fundação Itaú Social, por meio do Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável, Centro Universitário de Várzea Grande, Prefeitura Municipal e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, o evento teve por objetivo apresentar e debater as ações da rede colaborativa que se formou em Várzea Grande no ano passado com o intuito de ampliar oportunidades educativas aos estudantes dos setores públicos de ensino.

“A rede é um projeto piloto apoiado pela Fundação Itaú e realizado simultaneamente em Várzea Grande e em São Luiz, no Maranhão. Uma de suas finalidades é potencializar o capital social e ampliar o acesso a diferentes formas de aprendizagem, além de conscientizar a população local de que políticas públicas são do município e voltadas para ela”, explicou Tânia Regina, uma das coordenadoras da rede.

Assinaram ainda o compromisso pela Educação Integral, as Secretarias de Educação e Assistência Social do Município, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, Coordenação do Projeto Rede de Educação Integral e do Serviço Social do Centro Universitário de Várzea Grande, Fundação Itaú Social e Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável.

