Defensora participa de debate sobre Estatuto da Igualdade Racial

A Defensora Pública e membro do Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial de Várzea Grande, Tânia Regina de Matos, participou, na última sexta-feira (27.01), de um seminário para discutir o Estatuto da Igualdade Racial (Lei 12.288/10), realizado na Secretaria Municipal de Promoção Social.

Na oportunidade, a Defensora, que atua na Vara de Violência Doméstica do município, apresentou um levantamento que realizou de janeiro de 2015 a setembro de 2016. Conforme os dados, das 195 mulheres em situação de violência atendidas, 168 eram negras ou pardas e, destas, 111 tinham companheiro ou marido que fazia uso de drogas (lícitas ou ilícitas).

“Portanto, ficou demonstrado pelo levantamento que as mulheres negras são as mais atingidas pela violência doméstica e que existe uma relação muito próxima entre o uso abusivo de drogas e esse tipo de violência”, declarou Tânia Regina.

Além de debater o Estatuto da Igualdade Racial, o seminário teve por objetivo reunir os integrantes do Fórum Municipal Permanente e Diversidade Étnico-Racial e eleger a coordenação do órgão. O evento contou com a presença da presidente do Conselho Estadual da Promoção da Igualdade Racial, Antonieta Luisa Costa e do presidente do Conselho Estadual de Educação, Carlos Alberto Caetano.

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

