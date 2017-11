Defensora debate políticas públicas para população em situação de rua

A Defensora Pública e membro do Fórum de População em Situação de Rua de Cuiabá, Rosana Esteves Monteiro, ministrou palestra, na tarde desta sexta-feira (10), sobre a população em situação de rua, durante o seminário “Educação em Direitos Humanos: desafios do cenário atual”, realizado no auditório do Tribunal de Justiça. A abordagem do tema fez parte da Mesa III do evento, intitulada de Políticas Públicas e Direitos Humanos e foi seguida por um debate com os presentes.

Antes de entrar no tema propriamente dito, no entanto, a Defensora fez questão de ressaltar o papel da Defensoria Pública, como Instituição do povo e para o povo. “A Defensoria Pública é direito de acesso à justiça, é direito público e de qualidade e tem como uma das suas incumbências a promoção dos Direitos Humanos, por isso queremos e devemos estar junto com os movimentos sociais”.

Ao falar sobre as políticas públicas para as pessoas em situação de rua, Rosana Monteiro ponderou sobre a necessidade da integração de interseções voltadas a educação, saúde, trabalho, habitação, dentro outros direitos fundamentais, devido à complexidade de sua implementação. “Queremos trazer visibilidade para essa população e esse é um trabalho extremamente desafiador. Não é só assistência, essa população sequer entra no censo”.

De acordo com a Defensora, para intervir em favor desta população é necessário promover e fomentar o envolvimento da população de rua, criar a política no Estado e Município, bem como o comprometimento da administração pública.

A Defensora Pública Giovanna Marielly da Silva Santos também participou do evento, representando a Instituição na mesa de abertura. “A Defensoria Pública tem cravado na sua identidade a educação em Direitos Humanos e não poderia deixar de estar presente”.

Promovido pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e Universidade Estadual e Mato Grosso (Unemat), o seminário contou ainda com a participação da Defensora Pública Thaís Cristina Ferreira Borges.

