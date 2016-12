Defensora consegue anular júri e garante liberdade imediata de assistida

A Defensora Pública Giovanna Marielly da Silva Santos interpôs recurso de apelação no Tribunal de Justiça de Mato Grosso e garantiu, por unanimidade, a anulação do júri que julgou e condenou a assistida J.J.M.S. a 16 anos de reclusão em regime fechado, bem como que a mesma fosse posta em liberdade imediata. O recurso foi julgado pela Terceira Câmara Criminal.

De acordo com a Defensora, o Desembargador-Relator, Juvenal Pereira da Silva, reconheceu que a inocência da acusada pode ser verdadeira, uma vez que as provas indicam que, de fato, ela não cometeu o crime do qual é acusada. A assistida nega o crime.

“A decisão do Tribunal de Justiça representa uma vitória para a Defensoria Pública, uma vez que é muito difícil que um julgamento realizado pelo Tribunal do Júri seja anulado, em especial em casos de grande repercussão na sociedade. Eu acredito na inocência da assistida, que, além de ter o júri anulado, foi posta em liberdade”, finalizou Giovanna Marielly.

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

Twitter: @estrelaguianews