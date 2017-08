Defensor Público integra elaboração do Plano Decenal dos Direitos da Criança e Adolescente

O Defensor Público e coordenador de Direitos Humanos da Instituição, Roberto Tadeu Vaz Curvo, participou da reunião inicial de elaboração do Plano Decenal dos Direitos da Criança e Adolescente de Mato Grosso.

O encontro, organizado pelo Conselho Estadual (CEDCA/MT), contou com a participação de representantes de diversos setores da Administração Pública, como Deddica (Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente), Secretarias de Saúde, Planejamento, Justiça e Direitos Humanos, Trabalho e Assistência Social, Educação, Associação Matogrossense de Pesquisa e Apoia à Adoção, Tribunal de Justiça e Casa Civil, além da Defensoria Pública.

Para Vaz Curvo, o Plano, que deve ser entregue em novembro deste ano, deverá direcionar a atuação dos órgãos envolvidos, otimizando o acesso à justiça das crianças e adolescentes.

“O papel da Defensoria Pública será o de opinar sobre as políticas públicas pertinentes à sua educação, saúde e integridade física e psicológica. É um trabalho que será realizado em rede, visando maior efetividade do Estatuto da Criança e do Adolesnete”, sintetizou.

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

Twitter: @estrelaguianews