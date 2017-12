Defensor Público-Geral avalia como positiva eleição de Campos Neto para o TCE

O defensor público-geral, Sílvio Jeferson de Santana e o primeiro subdefensor-geral, Márcio Dorileu, estiveram na cerimônia de posse do novo presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/MT), o conselheiro de contas Gonçalo Domingos de Campos Neto, na manhã do dia (20/12). Santana avalia como positiva e justa a escolha dos membros do órgão. Campos Neto foi eleito por unanimidade para presidir o órgão no biênio 2018-2019.

“O TCE tem feito um trabalho de excelência, não só na fiscalização das contas dos gestores públicos, como também, e especialmente, no aspecto preventivo e orientativo, atuação que evita gastos públicos desnecessários e otimiza a aplicação dos recursos. Esperamos a continuidade desse trabalho. O presidente tem apresentado um perfil técnico, comedido, estudioso, justo. É o que ouço dos que conhecem de perto seu trabalho. Campos Neto é dinâmico e tem se mostrado um parceiro nas atuações da Defensoria”, avalia o defensor-geral.

Campos Neto ocupava a presidência do órgão desde setembro deste ano, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) afastou o presidente e outros quatro conselheiros titulares. Para o cargo de vice-presidente da nova gestão foi eleito o conselheiro interino Luiz Henrique Lima e para a corregedoria geral, Isaías Lopes da Cunha.

Em seu discurso, Campos Neto agradeceu a Deus, pediu proteção de Nossa Senhora da Guia, padroeira de Várzea Grande e a São Benedito, de quem teria herdado a devoção do pai. Agradeceu a sua família, lembrou que cresceu em meio político e que desse meio trouxe algumas capacidades, uma delas a de observar, debater e reconhecer boas atitudes. E que para viver o que descreveu como momento “ímpar” em sua vida, seguirá o exemplo do pai.

“Tenho orgulho do meu pai, de todos os seus passos e de seus ensinamentos. Acredito que ele, onde quer que esteja, está tão feliz quanto estou neste momento. Nesses anos de TCE tenho acompanhando os avanços, mas tenho claro que precisamos ir além. É preciso prensar no fortalecimento da instituição”.

O novo presidente afirmou que ouve o clamor das ruas e que sabe que precisa avançar. Por isso, sua gestão será pautada no planejamento estratégico de longo prazo, ferramenta que a instituição usa há 12 anos. Além disso, afirma reconhecer a necessidade de acompanhamento da sociedade civil organizada, de outros órgãos e instituições nos trabalhos desenvolvidos ali, com sugestões e apontamentos que aperfeiçoem as atividades.

“Tenho a consciência do desafio, dos anseios e até dos receios, mas posso lhes assegurar que faremos o nosso melhor, e tudo, senhores, com humildade, respeito, sinceridade e serenidade”.

Campos Neto presidirá por eleição a 54ª Mesa Diretora do TCE. A cerimônia foi no auditório da Escola Superior de Contas, no final da manhã. Participaram da solenidade o governador do Estado, José Pedro Taques; o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Rui Ramos; o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Eduardo Botelho; o vice-procurador geral de Justiça, Marcelo Ferra, além da prefeita de Várzea Grande, Lucimar Sacre de Campos. O auditório, com capacidade para mais de 500 convidados, ficou lotado.

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

Twitter: @estrelaguianews