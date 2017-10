Defensor participa de Casamento Social em Tangará da Serra

O Defensor Público Leandro Paternost de Freitas, que atua na Comarca de Tangará da Serra, participou de mais uma edição do Casamento Social, realizada no município, que formalizou a união de 123 casais. Iniciativa do Tribunal de Justiça, a cerimônia fez parte da 10ª edição da Caravana da Transformação do Governo do Estado.

A solenidade reuniu cerca de 800 pessoas entre noivos, padrinhos e familiares. Entre os casais que formalizaram a união, um em especial chamou a atenção: Alessandra Neves das Candeias e Celso da Silva Andrade, que vivem juntos há um ano e tiveram uma filha dois dias antes da cerimônia. “Recebi alta no sábado de manhã. Foi só o tempo de ir à minha casa e me preparar para o casamento. Foi tudo muito lindo”, contou Alessandra.

Ainda conforme a noiva, ela sempre teve o desejo de casar no civil, mas por conta das dificuldades financeiras teve o sonho adiado. “Para mim foi bom porque não é sempre que temos uma oportunidade assim. Casar sai muito caro e com o casamento social realizamos o nosso sonho sem precisar gastar”.

Sula Katly Negry Bispo Ramos e Kleber Marques Ramos, que vivem juntos há oito anos e têm uma filha de 6, também aproveitaram a oportunidade para oficializar a união. “Sempre tive o sonho de casar oficialmente, então resolvemos participar do casamento social, porque os tempos são difíceis e não é qualquer hora que a gente tem R$ 450 reais para dispor”, explicou Sula.

Ascom/TJMT

Twitter: @estrelaguianews