Davi Alcolumbre é eleito novo presidente do Senado Federal

O senador amapaense foi escolhido em primeiro turno, por 42 votos, para comandar o Senado pelos próximos dois anos. DEM comandará as duas Casas do Legislativo.

democrata Davi Alcolumbre (AP) é o novo presidente do Senado Federal. Após uma sessão extensa neste sábado (2), o senador amapaense foi escolhido em primeiro turno, por 42 votos, entre seus pares para comandar a Casa pelos próximos dois anos. Durante a sessão, candidatos de outros partidos chegaram a renunciar a intenção de disputar a vaga para apoiar o democrata. Foram eles: Simone Tebet (PMDB-MS), Tasso Jereissatti (PSDB-CE), Álvaro Dias (Podemos-PR) e Major Olímpio (PSL-SP).

Quando percebeu que seria derrotado por Davi, Renan Calheiros (PMDB-AL) subiu à tribuna e anunciou que também abriria mão de sua candidatura. Mantiveram-se candidatos os senadores Reguffe (Sem partido-DF), Esperidião Amin (PP-SC) e Fernando Collor (Pros-AL).

Durante seu discurso, Davi Alcolumbre disse que sua candidatura tinha como principal objetivo renovar a direção do Senado, dando mais transparência aos atos do Senado Federal e mais atenção ao apelo popular. “Devemos ser a voz da República. A República é o povo brasileiro e esse povo clama por um novo modo de fazer política: mais democrático, mais igualitário e com a participação cidadã”, frisou o senador pelo Amapá. “E somos nós, como representantes do povo, que devemos ser os primeiros a acreditar que podemos fazer do Brasil muito maior do que ele já é e trabalhar todos juntos para isso”, acrescentou.

Alcolumbre também afirmou estar ciente dos principais desafios como presidente do Senado, mas acredita que, com união e vontade de trabalhar, é possível retomar a credibilidade do Legislativo e o crescimento do país. “Sei que grandes desafios estarão a minha espera também. Sei que não estarei sozinho e que este será apenas o primeiro de muitos desafios para a renovação e transparência que queremos no Senado e no Brasil como um todo”, frisou.

O novo presidente do Senado afirmou ainda que o Congresso Nacional terá papel fundamental para conduzir as reformas que o Brasil precisa e retomar a confiança da população brasileira na política. “Os desafios do atual momento brasileiro são imensos: por um lado, a complexa crise fiscal, que exige reformas urgentes para corrigir as distorções fiscais ao longo dos anos. Por outro lado, a profunda crise política que minou a confiança do cidadão nos políticos e na política, reinventando a relação entre eleitor e seus representantes”, destacou. “Para enfrentarmos os desafios, o Senado Federal deve estar sustentado nos pilares da independência, da transparência da austeridade e do protagonismo”, finalizou.

Biografia

Davi Alcolumbre tem 41 anos e nasceu em Macapá (Amapá). Foi o vereador mais jovem da capital amapaense, aos 23 anos, e cumpriu três mandatos de deputado federal. Em 2014, foi eleito senador com 131 mil votos.

