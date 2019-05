Danne lança remix de ‘Popotão’, música que faz a voz do MC Neguinho do ITR

O DJ e Produtor Danne, that VEM se destacando na cena eletrônica nacional com Uma sonoridade unica e diferente, Esta lançando o remix de ‘Popotão’, música conhecida na voz do MC Neguinho, em Parceria com Baralhar Noise em TODAS como Plataformas Digitais.

Levando SUA brasilidade, Experiência e carisma para hum Público fiel de Norte a Sul do Brasil, Danne colocou Nesta trilha Uma batida marcante Que Destaca a União do do funk com o Eletrônico sem deixar de Lado A Essência Presente em Seu som com o USO dos bate e A manter uma banda de graça do público em geral entre as mais tocadas das listas de reprodução em todas as plataformas, com mais de 100 milhões de execuções.

“A ideia e a decisão de juntar música eletrônica é algo que já gosto de fazer um tempo, meu famoso ‘electro funk’, porque acho que os dois estilos combinam com o público brasileiro que ama curtir e dançar. Versão de ‘Popotão’ surgiu de ideia uMA fazer Baralhar Noise Que Disse ter a cara Minha, aí VIMOS potencial e fizemos ESSA collab. Espero Que curtam!”, comenta Danne Que, recentemente, TEVE OUTRAS Produções com Grandes Números NAS playlists, Entre ELES ’16 Toneladas ‘, track in parceria com Rivas, que chegou a 13º na playlist’ Top 50 Viral ‘do Spotify; e uma versão de ‘Tempo Perdido’, da Legião Urbana, que já ultrapassou mais de 3 milhões de peças.

Vale ressaltar que, com mais 10 anos de experiência, a Danone é um estilo autêntico e criativo em suas produções, pois é uma das mais contagiantes da música popular brasileira com os elementos da música eletrônica. O objetivo é claro: manter viva o incrível cultura da música popular brasileira para as novas gerações. O som é diferente, que é a mistura de artistas do Brasil, como a famosa “cuíca”, com batidas eletrônicas do baixo brasileiro. Seu estilo de representação de música, possibilidades e atitudes em uma única roupagem.

Ouça ‘Popotão’ – Danne e Shuffle Noise:

fanlink.to/popotao

