Da lavoura às ondas do rádio: a agricultura familiar tem novo espaço no Norte e Noroeste do Estado

Associações e cooperativas vendem alimentos locais para os consumidores de Mato Grosso

Publicado por: Rosano Almeida

“A conexão é uma palavra do momento, está no olhar e nas tranças”, lembra a primeira edição do festival em seis emissoras de rádio do Norte e Noroeste de Mato Grosso. Em Abril, o Projeto Redes Socioprodutivas, realizado pelo Instituto Centro de Vida (ICV) com o apoio do Fundo Amazônia, trazendo uma fonte participativa, uma certificação participativa, cooperativas e produtos regionais da agricultura familiar.

O veículo preferido para levar uma mensagem aos consumidores, agricultores e parceiros foi o rádio, mas o conteúdo está disponível também na internet.

Os suplementos explicam os benefícios do uso dos alimentos da agricultura para a saúde, o meio ambiente eo desenvolvimento regional. A venda e a prestação de informações para a manutenção da floresta em andamento.

A campanha é composta por cinco spots de rádio nas emissoras locais e na área de atuação do Redes Socioprodutivas, abrangendo os municípios de Alta Floresta, Paranaíta, Nova Monte Verde, Nova Bandeirantes, Cotriguaçu e Colniza. Os temas são produzidos com óleo vegetal de babaçu , como produtos orgânicos dos quais , os produtos ofertados pela Cooperativa Mista Ouro Verde (COMOV) de Alta Floresta ,uma comunicação orgânica por meio dos sistemas participativos e o projeto Redes Socioprodutivas .

O projeto atua em seis cadeias socioprodutivas: castanha, babaçu, hortifrutigranjeiros, leite, cacau e café. O trabalho é realizado com as famílias, as associações e as cooperativas de crédito, consultoria, assistência técnica, cursos e apoio para o acesso aos regulamentos públicos. O objetivo é potencializar a produção e buscar soluções para os desafios do dia a dia.

Agricultura familiar: conheça, consuma e dissemine essa ideia.

Floresta Comunicação

Twitter: @estrelaguianews