Curso de capacitação para gestores com as novas regras do Siconv será realizado em Cuiabá

O evento será realizado nos dias 06 e 07 de junho no Hotel Fazenda Mato Grosso em Cuiabá. O curso completo e avançado para gestores públicos com as novas regras do Sistema de Convênios (Siconv), abordará a prática da proposta à apresentação de contas da Ordem Bancária de Transferência Voluntária (OBTV).

O Curso é voltado tanto para iniciantes e para quem já operacionaliza o Sistema, sendo uma oportunidade de aprofundar e aprimorar os conhecimentos sobre o Siconv.

Ministrado por um profissional habilitado e certificado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), como multiplicador do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse no Portal dos Convênios (SICONV), desenvolvido através das empresas: Agência Equilíbrio, Ademavi Captação de Recursos com apoio da Evidence e Produzindo Comunicação .

Meta

Tendo como público alvo, prefeitos, secretários, assessores, técnicos, colaboradores e servidores municipais estaduais, bem como gestores das Organizações da Sociedade Civil que atuam diretamente ou indiretamente com convênios, repasses e com emendas parlamentares. Funcionários do Poder Legislativo Municipal, Estadual e Federal, que lidam com emendas. Consultores municipais, assessores e contadores de prefeituras. Diretores, conselheiros, técnicos e colaboradores do terceiro setor.

O principal objetivo é capacitar os participantes com os conhecimentos necessários no uso da ferramenta SICONV, incluindo os procedimentos técnicos, administrativos e operacionais para solicitar, celebrar, executar processos de compra, fiscalizar, pagar e prestar contas de convênios e contratos de repasses, inclusive em convênios na Modalidade Ordem Bancária de Transferência Voluntária (OBTV).

Currículo do palestrante

Valdir Oliveira – Administrador, MBA Gestão de Sistema e Tecnologia da Informação, Graduado em Administração pelo Instituto Superior Clóvis Bevilacua no Rio de Janeiro. MBA em Gestão de Sistemas e Tecnologia da Informação e mestrando em Gestão de Sistemas e Tecnologia da Informação pela Universidade Católica de Brasília. Atuou como Coordenador de Curso de Elaboração de Projetos Sociais e Professor do Siconv no Instituto de Desenvolvimento Humano em Educação e Pesquisa – IDHEP, assim como Professor do Siconv pelo Instituto Brasileiro de Ação Municipal e Gestão Pública – IBAGE.

Professor da Universidade Estadual de Goiás (UEG) no Curso de Gestão Pública. Atualmente tem parceria com 9(nove) Instituições em todo país, ministrando treinamento do SiConv desde 2010.

Trabalhou 29 anos no Serviço Federal de Processamento de Dados do Governo Federal (SERPRO), onde foi Instrutor por mais de 10 anos, atuando na disseminação e implantação de sistemas e na capacitação de gestores de Sistemas em Segurança da Informação da Secretaria da Receita Federal, Caixa Econômica Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria do Tesouro Nacional, Ministério da Aeronáutica, Ministério do Exército e Ministério da Marinha. É certificado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) como multiplicador do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse no Portal dos Convênios (SICONV), capacitado pelo Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro.

informações sobre inscrições e carga horária do evento pelo site ademavi.com.br, responsável Vanderlei Parma 44 3273-1517 / 98840-3182, ou e-mail parmavanderlei@hotmail.com. O cancelamento da inscrição poderá ser efetuado com 10 (dez) dias úteis de antecedência da realização do evento, após este prazo será feita substituição do participante e o crédito servirá na participação de um outro curso.

Endereço do curso: R. Antônio Dorileo, 1100 – Coxipó, telefone: (65) 3315-1200.

Cristina Cavaleiro – jornalista

(65) 99692-7799

Ana Paula Barros – jornalista

(65) 9335-6069