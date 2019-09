Cúpula Mundial de Inovação para a Educação: Criança Feliz vence prêmio internacional WISE Awards 2019

Publicado por: Rosano Almeida

Anúncio realizado no dia (04.09) reconhece o programa brasileiro de atenção à primeira infância como um dos mais inovadores do mundo

Por Diego Queijo

Brasília (DF) – O Brasil venceu a edição 2019 de um dos maiores prêmios internacionais do mundo na área da educação: o WISE Awards da Cúpula Mundial de Inovação para a Educação. O anúncio foi realizado pelo júri na manhã desta quarta-feira (4), em Madri, na Espanha. O prêmio reconheceu o trabalho desenvolvido pelo programa Criança Feliz, do governo federal, como uma das principais e mais inovadoras iniciativas do mundo na área.

O ministro da Cidadania, Osmar Terra, comemorou a vitória e destacou o papel do programa que acompanha crianças e gestantes por meio de visitas domiciliares em todo o País. “É um orgulho receber a notícia de que o nosso programa do governo Bolsonaro venceu o prêmio deste ano. O apoio do programa às famílias é decisivo para fazer com que as crianças tenham uma escolaridade maior, uma profissão bem remunerada no futuro e possam ajudar a família a sair da pobreza”, ressaltou.

A premiação é uma iniciativa da Fundação Catar e é considerada uma das mais concorridas e prestigiadas do mundo. O programa brasileiro de atenção à primeira infância competiu com mais de 480 projetos de vários países. O CEO da WISE, Stavros Yiannouka, falou sobre o reconhecimento. “O WISE Awards demonstra mais uma vez como as organizações globais e os governos podem enfrentar desafios educativos urgentes com soluções inovadoras de maneira sustentável e em grande escala”, enfatizou.

Além do Criança Feliz, foram premiados o Family Business for Education (Reino Unido/Serra Leoa, Nigéria e Libéria), United World Schools: Teaching the Unreached (Reino Unido / Camboja, Nepal e Myanmar), Micro: bit Educational Foundation (Reino Unido), Arpan’s Personal Safety Education Programme (Índia) e Akilah Institute (E.U.A. / Ruanda).

Para a secretária Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano do Ministério da Cidadania, Ely Harasawa, o reconhecimento fortalece o programa, mostra a importância de todos contribuírem com a educação. “O fato de ser uma premiação de inovação educacional é muito importante porque nós no Ministério da Cidadania temos essa compreensão de que a educação é um processo muito mais amplo do que a política educacional, que é uma responsabilidade de todos”, destacou.

Ela também comemora a inclusão do País no grupo seleto de discussão sobre o tema. “O prêmio nos dá a possibilidade de participarmos de uma comunidade de inovação em educação, o que pode ser uma grande oportunidade de inovação e aprimoramento do programa”, concluiu.

A entrega do certificado e do prêmio de 20 mil dólares será realizada em novembro, durante a reunião da Cúpula Mundial de Inovação para a Educação, em Doha, no Catar.

Para mais informações sobre o WISE Awards, acesse https://www.wisecampaign.org.uk/

Saiba mais

O Criança Feliz é considerado o maior programa de visitação domiciliar para o desenvolvimento infantil do mundo. Hoje, 754 mil crianças e gestantes de todo o País são atendidas, e o número de visitas já chegou a 19,9 milhões. O programa é coordenado pelo Ministério da Cidadania por meio da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social. Ele atende gestantes e crianças de até três anos do Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal, e de até seis anos que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC). O programa integra ações nas áreas da saúde, assistência social, educação, justiça, cultura e direitos humanos.

Assessoria de Comunicação Ministério da Cidadania