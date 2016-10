Cuidados ao usar pílulas anticoncepcionais por mais de 3 anos

Um estudo divulgado nos Estados Unidos, pela revista Ophthalmology, sugere que mulheres que tomam anticoncepcionais orais por mais de três anos correm duas vezes mais riscos de desenvolverem glaucoma (segunda principal causa de cegueira no mundo) do que aquelas que não fazem uso da pílula.

Para chegar a esta conclusão, os pesquisadores analisaram 3.406 mulheres com mais de 40 anos durante o período de 2005 a 2009. De acordo com os resultados obtidos, o aumento do risco do glaucoma foi semelhante em todas as participantes que ingeriam as pílulas. O trabalho, porém, não foi capaz de identificar o motivo pelo qual o uso dos anticoncepcionais orais aumentou as chances da enfermidade.

Por enquanto, as mulheres que tomaram anticoncepcionais orais durante três anos ou mais, devem fazer um exame de glaucoma e consultar periodicamente um oftalmologista, sobretudo se houver outros fatores de risco, como antecedentes da doença na família, diabetes, miopia e hipermetropia.

Saúde vascular

Além dos riscos de glaucoma, os anticoncepcionais também são prejudiciais para o sistema vascular das mulheres. A reposição hormonal e os métodos contraceptivos podem aumentar as chances de as varizes aparecerem antes da hora. Segundo o cirurgião vascular, Dr. Daniel Benitti, que atende em Campinas e em São Paulo, o estrogênio, hormônio presente na pílula, além de enfraquecer a parede das veias, aumenta a capacidade de formação de coágulos no sangue.

