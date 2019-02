Cuiabano fatura 400 mil reais um mês depois de terminar o curso preparatório de coaching

Vinicius Machado, de Cuiabá, atendeu mais de 20 empresas mato-grossenses, em outubro do ano passado, com o conhecimento adquirido em liderança e psicologia positiva

Com veia empreendedora, Vinicius Machado, 30 anos, já possuía dois negócios em Cuiabá, quando decidiu fazer o primeiro curso na Sociedade Brasileira de Coaching (SBCOACHING), em São Paulo. “Minha ideia inicial era usar o conhecimento para aprimorar minha consultoria de engenharia ambiental e segurança do trabalho e meu spa urbano”, conta. Mas, já na primeira formação, ele conta ter se apaixonado pelos conceitos e, por isso, decidiu dar seguimento e realizar outras formações específicas na SBCoaching. Aí veio o convite para o “De Coach Para Empreendedor”.

“Foi a semana mais louca da minha vida”, descreve Vinicius sobre as horas intensas de aprendizado passadas com o Villela da Matta, fundador e presidente da SBCoaching. “Tive acesso a mais de 700 nomes de potenciais clientes, mas preferi começar por conhecidos da minha agenda que foram comprando a ideia. Foi assim que, em outubro, após terminada a formação, atendi mais de 180 pessoas e consegui o faturamento de R$ 400 mil”.

A microfranquia de coaching é um negócio inédito no Brasil, desenvolvido pela SBCoaching com o fim de oferecer aos seus coaches uma oportunidade de terem seu próprio negócio. A proposta é que eles possam ir além da atividade como profissionais liberais e autônomos, empreendam e ofereçam soluções e treinamentos de coaching e alta performance, além dos processos de desenvolvimento pessoal e profissional. “Identificamos que muitos coaches, extremamente competentes, estavam com dificuldades para alavancarem suas carreiras. Foi aí que usamos a expertise e a credibilidade da SBCoaching para criar este modelo de microfranquia, no qual um dos diferenciais é o portfólio de soluções internacionais exclusivas que nossos microfranqueados têm acesso. São treinamentos de eficácia comprovada e autoria de gente como Brian Tracy, um guru do coaching e da alta performance nos negócios, e que, no Brasil, tem licenciamento ex clusivo e só pode ser oferecido pela SBCoaching”, explica Villela da Matta, presidente da organização. .

Segundo ele, o custo da microfranquia é de R$ 25,5 mil e há uma estimativa de 40% de lucratividade, com o retorno do investimento previsto em 8 a 12 meses. Ou seja, Vinicius superou esta estimativa de retorno em tempo recorde. “O mais interessante é que eles não oferecem só os materiais, mas te ensinam como criar o interesse de compra desta formação dos seus futuros clientes”, diz Vinicius.

Assim, entre os benefícios adquiridos ao ingressar na franquia estão: utilização da marca, portfólio exclusivo de soluções, material de marketing completo, mentoria (acompanhamento semanal com especialistas para acelerar os resultados) e treinamento presencial intensivo sobre marketing, vendas, estratégia e empreendedorismo com o próprio Villela da Matta.

Depois do salto financeiro, logo no primeiro mês após o curso, Vinicius diz que conseguiu manter uma constância de suas atividades bastante satisfatória, seus lucros estão girando em torno de R$ 200 mil e está com uma carteira de clientes de 14 empresas. “Embora o método seja um, as aulas são personalizadas de acordo com o perfil de profissional. O boca a boca tem sido bom em razão disso e a agenda está lotada até o fim do semestre”, comemora.

Sobre a SBCoaching (Sociedade Brasileira de Coaching)

Fundada por Villela da Matta e Flora Victoria, precursores no atendimento de coaching no Brasil, a SBCoaching é hoje referência nacional e internacional na técnica. Com quase 20 anos de mercado, é integrante do LIDE e única empresa do segmento que oferece todo tipo de serviço e produto relacionado ao coaching. São 180 unidades, 300 funcionários, atendimentos e soluções corporativas realizados em 3 mil empresas, formações, especializações, treinamentos e eventos internacionais com realização própria, projetos de empreendedorismo social e um recente programa de microfranquias. Com mais de 35 mil formados em coaching, gestão, empreendedorismo, vendas, liderança e psicologia positiva, a SBCoaching é líder no mercado de formações em coaching e possui uma sólida e ativa rede de profissionais em sua base de alumnis. Como mais um diferencial, investe milhões em pesquisa e desenvolvimento e mantém um núcleo composto por profissionais com ampla formação acadêmica, responsável pela fundamentação de suas práticas, cursos, comprovações científicas das metodologias aplicadas, pesquisas, parcerias com universidades, institutos e pesquisadores reconhecidos internacionalmente.

