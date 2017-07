Cuiabano disputará nacionais e internacional de tênis em julho

Richard Gama se prepara para competir em três torneios de grande porte, primeiro num Sul-americano chamado de Cosat Curitibano Open, que será realizado de 8 a 15 de julho, em Curitiba (PR), segundo na Copa das Federações, que ocorrerá de 22 a 25 de julho, em Uberlândia (MG), e terceiro noutra etapa do nacional, no Circuito Nacional CBT – Brasileirão, que ocorrerá de 26 a 30 de julho, ainda em Uberlândia. E tentará elevar ou manter a 6ª posição do ranking.

Em 2017, Richard disputou cinco torneios Cosat (Confederação Sul-americana de Tênis). Ele competiu na Copa Clube Campestre Cali, de 14 a 21.01, em Santiago de Cali, na Colômbia, depois no Guayaquil Bowl, de 21 a 28.01, em Guayaquil, no Equador, na sequência no Assuncion Bowl, de 28.01 a 04.02, em Assunção, no Paraguai, depois no 47º Banana Bowl, de 04 a 11.02, em Caxias do Sul, no Brasil, e, por fim, na Copa Gerdau, de 11 a 18.02, em Porto Alegre, no Brasil.

Nos Cosats, Richard obteve cinco vitórias e cinco derrotas. Ele venceu duas partidas na Copa Clube Campestre Cali, contra Francisco Borbolla por 6-2 e 7-6(5) e Gian Rodriguez Rojas por 6-0 e 6-2, depois ganhou uma no Guayaquil Bowl, contra Santiago Ibargen por 6-2 e 6-1, em seguida não venceu nenhuma no Assuncion Bowl, depois venceu uma no Banana Bowl, contra Aécio Maranhão por 6-4 e 6-2, e teve uma vitória na Copa Gerdau, contra Diogo Pessoa por 6-2 e 6-4.

No nacional da CBT (Confederação Brasileira de Tênis), Richard obteve o total de sete vitórias e duas derrotas. Na 1ª etapa do nacional, de 24.03 a 02.04, em Curitiba (PR), venceu quatro e foi vice-campeão. Ganhou de Matheus Krebs por 6-3 e 7-5, depois de Henrique Fukushima por 6-2 e 6-1, de Vinícius Rodrigues por 6-3 e 6-4 e de Gabriel Constantino por 5-7, 7-6(7-4) e 6-3. E, na 2ª etapa, de 19 a 28.05, em Florianópolis (SC), venceu três. Ganhou de Gabriel Barbosa por 6-4 e 6-4, de de Kaua Gava por 7-6(7-5) e 6-0 e de Diogo Tinoco nas quartas de final por 6-1 e 6-2.

