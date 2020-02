Cuiabaninho conquista quatro troféus em dois dos maiores torneios brasileiros de tênis kids

Aos 10 anos, Dudu Cuiabano acumula diversos troféus nacionais, se torna uma das estrelas do circuito nacional kids e uma das maiores promessas do tênis de Mato Grosso

Publicado por: Rosano Almeida

Por Junior Martins

Livas Eduardo Damazio, de apelido ‘Dudu Cuiabano’, de 10 anos de idade, se consagrou campeão de simples e campeão de duplas no 50° Banana Bowl – Tennis Kids, torneio encerrado nesse último domingo, de 13 a 16 de fevereiro, na Sociedade Recreativa Mampituba, em Criciúma-SC, e também campeão de simples e vice-campeão de duplas no Brasil Juniors Cup – Tennis Kids, ocorrido de 06 a 09 de fevereiro, na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre-RS.

“Estar distante da minha família e do meu treinador foi a minha maior dificuldade para ser campeão. Eles fazem muita falta naqueles momentos difíceis dos jogos, quando você está perdendo e precisa de apoio para se recuperar, mas procurei manter a calma e fazer aquilo que treinei. Também tive adversários muito fortes em todas as partidas”, comenta o prodígio, Dudu Cuiabaninho.

50° Banana Bowl

Na categoria 10 anos simples, o torneio contou com 15 atletas de sete estados (RS, SC, PR, SP, RJ, MA e MT) e Dudu Cuiabano se sagrou campeão após vencer quatro partidas. Superou o catarinense, Lorenzo Souza por duplo 6/2 nas oitavas, venceu o catarinense, Vinícius Gilioli por 6/2 e 6/3 nas quartas de final, depois ganhou do paulista, Rafael Souza por 6/3 e 7/6 (7/4) nas semifinais e, por fim, superou o paulista, Davi Sousa por dois sets e parciais de 6/2 e 6/4 na final.

Nas duplas, Dudu Cuiabano (10 anos, Cuiabá-MT) e Thiago Santana (10 anos, Cotia-SP), venceram Enzo Figueiredo (9 anos, São Luís-MA) e Bernardo Carvalho (9 anos, Rio de Janeiro-RJ) por 6/3 e 6/2 nas quartas, ganharam de Gabriel Schmitz (9 anos, Brusque-SC) e João Ribeiro (9 anos, Blumenau-SC) por 6/2 e 7/5 nas semifinais e, por fim, superaram a dupla de Henrique Vialle (10 anos, Curitiba-PR) e Davi Sousa (10 anos, São Paulo-SP) por duplo 6/3 na final.

Brasil Juniors Cup

Na categoria 10 anos simples, o torneio teve 21 atletas de sete estados (RS, SC, PR, SP, MG, MA e MT) e Dudu Cuiabano foi campeão com quatro jogos. Ele começou com vitória sobre o paulista, Rafael Souza por 6/3 e 7/6 (7/3) nas oitavas, em seguida ganhou do paranaense, Thiago Veronezi por 7/6 (7/4) e 6/4 nas quartas, depois venceu o mineiro, Lucas Santana por duplo 6/2 nas semifinais e foi campeão ao superar o paulista, Thiago Santana por 6/4 e 7/5 na final.

Nas duplas, Dudu Cuiabano e Enzo Prediger (9 anos, Florianópolis-SC) ficaram de cabeça de chave, depois venceram Gabriel Schmitz (9 anos, Brusque-SC) e João Ribeiro (9 anos, Blumenau-SC) por 6/2 e 6/3 nas quartas, ganharam de Thiago Veronezi (9 anos, Curitiba-PR) e Luca Santana (10 anos, Uberlândia-MG) por 6/3 e 6/2 nas semifinais e sofreram derrota num jogo apertadíssimo contra Thiago Santana (10 anos, Cotia-SP) e Antônio Marques (10 anos, São José do Rio Preto-SP) por dois sets a um e parciais de 7/5, 5/7 e 8/10 na final.

“Tivemos vitórias importantes nos principais torneios nacionais do tennis kids e isso confirma que todo o trabalho de planejamento e preparação está no caminho certo. O Dudu disputou partidas difíceis fisicamente, mentalmente e taticamente. Ele teve jogos difíceis contra meninos que sabem jogar e se impor diante dele, mas conseguiu vencê-los e ser campeão”, diz o técnico, Livas Tarcilio Damazio.

Contexto

Em 2019, Dudu Cuiabano conquistou oito troféus no Circuito Nacional de Tênis, que é organizado pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT). Onde foi quatro vezes campeão e uma vez vice-campeão na categoria 9 anos simples e duas vezes campeão e uma vez vice-campeão na categoria 9 anos duplas. E ele treina pelo Instituto Mato-grossense de Tênis (IMT) na academia Tennis Company.

Dudu Cuiabano também compete no Circuito Estadual de Tênis de Mato Grosso, que é organizado e promovido pela Federação Mato-grossense de Tênis (FMTT) e seus clubes e academias afiliadas. Onde se destaca entre os tenistas kids e ainda disputa em categorias adultas (5ª Classe). E participará do primeiro torneio estadual do ano, que será na Tennis Company, de 09 a 15 de março, em Cuiabá.

Troféus 2019

1. Campeão de Simples na 2ª etapa do Circuito Sul-Brasileiro de Tênis 2019, de 09 a 13 de janeiro, no Londrina Country Clube, em Londrina (PR);

2. Campeão de duplas no 49° Banana Bowl, de 14 a 16 de fevereiro, na Sociedade Recreativa Mampituba, em Criciúma (SC);

3. Vice-campeão de Simples no Brasil Juniors Cup (Copa Gerdau), de 21 a 24 de fevereiro, na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre (RS);

4. Campeão de Duplas no Brasil Juniors Cup (Copa Gerdau), de 21 a 24 de fevereiro, na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre (RS);

5. Campeão de Simples no Campeonato Brasileiro de Tênis 2019 – Brasileirão, de 15 a 28 de julho, no Praia Clube, em Uberlândia (MG);

6. Vice-campeão de Duplas no Campeonato Brasileiro de Tênis 2019 – Brasileirão, de 15 a 28 de julho, no Praia Clube, em Uberlândia (MG);

7. Campeão de Simples no Circuito Nacional CBT – Etapa Goiânia, de 30 de agosto até 08 de setembro, em Aparecida de Goiânia (GO);

8. Campeão de Simples na Copa Guga, de 06 a 13 de outubro de 2019, no Clube 12 De Agosto e no Jurere Sport Center, em Florianópolis-SC.

Patrocinadores

O Dudu Cuiabano está no mesmo nível técnico dos melhores tenistas do país, em sua categoria, mas precisaria participar de mais torneios. Ele disputa poucos torneios nacionais por falta de recursos financeiros, pois viajar para torneios tem custo muito elevado e o ideal ainda seria levar junto o treinador.

No entanto, é graças ao patrocínio de empresas com responsabilidade social, como a On Line Engenharia de Sistemas, a Unimed Cuiabá e a Odonto Prime, e também do apoio pessoal de vários tenistas que ele disputou o Banana Bowl e o Brasil Juniors Cup.

Dudu Cuiabano é uma estrela em ascensão e a imagem desse menino campeão é excelente para ser associada ao marketing esportivo das marcas. Então entre em contato com o principal apoiador dele, o treinador e pai, Livas Tarcílio Damazio pelo telefone (65)98472-1442 e patrocine o esporte mato-grossense.