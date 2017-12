Cuiabana está em segurança na embaixada brasileira na Síria

A cuiabana Juliana Cruz, 24, já se encontra na embaixada brasileira na Síria, onde foi dada como desaparecida durante 20 dias.

Conforme o Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty), ela foi levada em segurança e sem nenhuma ferimento à sede pelas autoridades sírias na manhã desta terça-feira (5).

“Estivemos em contato com o governo sírio o tempo todo, eles foram cooperativos e entregaram ela hoje na embaixada. Está tudo bem com ela, não sofreu nenhum tipo de maus tratos, nenhum tipo de violência”, garantiu.

Juliana saiu de férias da Associação Mato-Grossense dos Municípios (AMM) no dia 14 de novembro e viajou supostamente para conhecer um rapaz chamado Sheraz Re, de Damasco, capital do país árabe.

Os familiares registraram boletim de ocorrência sobre o desapareciemento no último dia 29 de novembro, na Polícia Federal (PF).

Ainda não há informações sobre a data do retorno e nenhum outro detalhe foi informado pelo caso correr sob sigilo e por questões de segurança.

