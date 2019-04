Cuiabá sedia a primeira edição da volta dos craques do futebol

Por: Ediana Thanara

O futebol é uma paixão nacional que passa de pai para filho. E sempre os mais velhos enaltecem os craques do passado que viram jogar nos estádios lotados com os melhores craques do mundo e da história.

E Cuiabá será palco do grande clássico entre Flamengo e Corinthians que acontecerá na Arena Pantanal no próximo dia 18 de maio às 18h. Os ingressos para as arquibancadas já estão à venda nas Lojas Tonon dos shoppings de Cuiabá e Várzea Grande, e restam poucas unidades de camarotes (Open Beer e Open Food).

O evento batizado como ‘Encontro das Nações’ vai contar com a presença do jogador Alexandre da Silva Mariano, o Amaral, que serviu a seleção brasileira nas Olimpíadas de 1996 e foi campeão brasileiro pelo Palmeiras em 1998. O técnico de futebol, que já passou pelo Mixto Esporte Clube, Cláudio Adão, juntamente com o meia Beto Cuiabano.

O Secretário Adjunto de Esporte e Lazer, Jefferson Carvalho Neves garante que o estádio estará apto para receber os mais de 25mil torcedores. “Trabalhamos de forma intensa para conseguir o alvará. Há dois anos a operação no estádio ocorria por meio de laudos provisórios, e a última vistoria apontava muitas necessidades. Defeitos na obra, salas que atrapalhavam a sinalização de rotas de fuga, mangueiras de combate ao fogo vencidas e pequenos reparos que, pela grandiosidade do espaço, tornam-se volumosos”, explica.

Manutenções necessárias foram realizadas, assim como provisões de emergência. Além disso, nos últimos meses o estádio recebeu diversas ações de melhorias e recuperação para receber as equipes veteranas, Flamengo e Corinthians neste mês de maio.

