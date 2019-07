Cuiabá-Prev ocupa colocação de destaque em prêmio nacional

O concurso compreende cinco categorias de premiação distintas, de acordo com a quantidade de servidores ativos segurados pelas instituições

Celeridade e transparência garantiram ao Cuiabá-Prev, colocação privilegiada no Prêmio Destaque Brasil de Responsabilidade Previdenciária da Associação Brasileira de Instituições Previdenciárias Estatuais e Municipais (Abipem). O resultado foi divulgado pelo site da ABIPEM e tem como objetivo fomentar, identificar, reconhecer e divulgar instituições que sirvam de referência na gestão previdenciária.

Dos 2130 Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) do país, o Cuiabá-Prev ficou em 5º lugar na sua categoria.

Na opinião da titular da Gestão, Ozenira Felix, este é o reflexo da valorização do servidor público municipal, determinada pelo prefeito Emanuel Pinheiro. “Em tempos nos quais a previdência vem sendo amplamente discutida e esbarra em dificuldades em outras administrações, nós conseguimos executar um trabalho de excelência”, disse a gestora.

O concurso compreende em cinco categorias de premiação distintas, de acordo com a quantidade de servidores ativos segurados pelas instituições. Ou seja: I Categoria 1: até 500; categoria 2: de 501 até 1500; categoria 3: De 1501 a 3000; categoria 4: de 3001 a 7000; e categoria 5: Acima de 7001 ativos.

Para isso, foram avaliados critérios como regimento interno, políticas de investimentos e certificações. O secretário adjunto de previdência, Fernando Jorge Mendes, explica que, neste contexto é importante mencionar que o Cuiabá-Prev é o único detentor no estado do selo ISO 9001, que certifica a qualidade de serviços e administração de recursos financeiros.

Além disso, em março, a Secretaria de Previdência Nacional do Ministério da Economia concedeu ao órgão o certificado Pró-gestão, destinado à entidades que se destacam por suas práticas de gerenciamento. Com isso, o Cuiabá-Prev é o único órgão previdenciário do Brasil reconhecido simultaneamente pela Pasta federal e pelos critérios internacionais do ISO 9001.

Os números, de acordo com Fernando, também ajudam a ilustrar a bem-sucedida trajetória do órgão, que administra atualmente 15 mil vidas. “Quando comparamos com instituições de outras capitais, inclusive maiores que a nossa, percebemos que estamos no caminho certo. Nosso objetivo agora é avançar ainda mais.”

Ele lembra que todos os processos são mapeados, desde controle de registros até o planejamento de comunicação. Fluxo que atrai a visita de outras entidades, dispostas a compartilhar conhecimentos sobre o setor. “Para nós é motivo de orgulho e satisfação ocupar esta colocação. Isso se deve à maneira de como gerimos nossas demandas diárias. Quando se tem organização, o resultado é produtividade”, reforça.

Confira o resultado final aqui: https://www.abipem.org.br/premio-destaque-brasil-de-responsabilidade-previdenciaria-edicao-2019/

