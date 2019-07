Cuiabá-Prev faz prestação de contas do primeiro semestre

O Cuiabá-Prev realizou reunião na quinta-feira para prestação de contas do primeiro semestre de 2019. O demonstrativo foi apresentado a membros do Conselho Previdenciário Municipal, representantes de sindicatos, além das associações e órgãos de controle do município, como a Controladoria e a Procuradoria Geral.

De acordo com o secretário-adjunto de Previdência, Fernando Jorge Mendes, o saldo positivo se deve à boa gestão dos recursos, escolha das instituições financeiras e ao trabalho do comitê de investimento, que, com eficiência conseguiu aplicar esses recursos de maneira rentável.

No último ano foi constatada uma evolução no número de aposentados, que hoje chega a 3.927, o que reflete em todo o cálculo de despesas. Diante dos dados, Fernando reforça a importância de constituir um sistema que garanta um atendimento de qualidade, à medida que administra os recursos aplicados.

A titular da Secretaria de Gestão, Ozenira Félix, atribui a estratégia a administração do prefeito Emanuel Pinheiro. “Isso é o resultado do equilíbrio financeiro de uma administração transparente e de reconhecimento nacional de excelência em prestação de serviços ao servidor público.”

Tais práticas são reconhecidas nacionalmente e alçaram o órgão a posição privilegiada no Prêmio Destaque Brasil de Responsabilidade Previdenciária da Associação Brasileira de Instituições Previdenciárias Estatuais e Municipais (Abipem). Além disso, o Cuiabá-prev detém a certificação internacional ISO 9001 e o selo Pró-Gestão.

