Cuiabá movimenta R $ 135 milhões no comércio eletrônico de janeiro a agosto de 2019

A economia digital cresce cada vez mais no país e Cuiabá não é exceção. A cidade mato-grossense faturou R $ 135 milhões no comércio eletrônico e registrou 256 mil compras, entre os meses de janeiro e agosto de 2019, segundo ou estudo do Movimento Compre & Confie em parceria com a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (camara-e .internet).

Com o objetivo de promover o conhecimento para empreendedores que buscam novas oportunidades, pessoas desempregadas ou quem aumenta a renda, a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico realiza um ciclo de palestras gratuitas, no dia 17 de outubro, no Hotel Mato Grosso Palace.

Entre os temas abordados pela entidade: como planejar uma loja virtual de sucesso, logística, meios de pagamento na internet, mercado, marketing digital e vendas online. Além do conteúdo teórico, os participantes também podem ver a prática, ao vivo, uma montagem de uma loja virtual. “Em apenas 40 minutos, é possível abrir um e-commerce. Veja como é feito todo o processo na hora, ajuda para compreender como funciona e esclarecer eventuais dúvidas ”, afirma Felipe Brandão, secretário executivo da camara-e.net.

Outros dados do Compre & Confie, empresa de inteligência de mercado focada em e-commerce, veja como se comporta ou cuida o consumidor. O valor do pacote médio registrado nas compras é de R $ 528, nos oito primeiros meses do ano. Nesse mesmo período, os homens foram responsáveis ​​por 56% das compras on-line e as mulheres por 44%.

Entre os setores que mais faturam estão: Telefonia (14%); Informática e Câmeras (13,1%); Eletrodomésticos e Ventilação (12,5%); Moda e Acessórios (12,1%); e Entretenimento (7%), acordo de dados do Compre & Confie.

O Ciclo MPE está em sua 16ª edição e tem o patrocínio dos Correios e do Governo Federal.

Para acessar a programação completa e se inscrever, acesse o site do Ciclo MPE 2019 (ciclo-mpe.net/web/inscricao/index/eventid/193).

SERVIÇO

O que: Ciclo MPE 2019 – Cuiabá

Quando: 17 de outubro – das 8h às 18h

Número de vagas: 150

Onde: Hotel Palácio Mato Grosso – Rua Joaquim Murtinho, 170, Centro Norte, Cuiabá

Sobre o Ciclo MPE.net – Evento organizado pela camara-e.net e que está em sua 13ª edição. Tem como foco o micro, pequenos e médios empreendedores de internet que pretendem abrir uma loja virtual ou usar os seus conhecimentos e aperfeiçoar o negócio que está em operação na internet. O Ciclo é um treinamento gratuito, oferecido por um grupo de patrocinadores que apoiam uma entidade. Mais informações: www.ciclo-mpe.net