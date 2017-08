Cuiabá é a terra das oportunidades, diz prefeito durante inauguração de concessionária

O prefeito Emanuel Pinheiro e a primeira-dama Márcia Pinheiro prestigiaram a inauguração da concessionária Saga Jaguar Land Rover, na noite desta quinta-feira (03.08). Ao longo da solenidade, o gestor pontuou sobre a importância da consolidação de novos empreendimentos que contribuam para a movimentação econômica da Capital, vislumbrando a Cuiabá dos 300 anos.

“A chegada de estabelecimentos do porte desta concessionária solidificam a máxima de que Cuiabá é a terra das oportunidades, que possui uma sede pelo desenvolvimento e crescimento constante. Mesmo diante de uma crise econômica de proporções nacionais, nossa terra continua nutrindo seu vigor em busca do progresso e a instalação da Saga Jaguar Land Rover contribuirá ainda mais para o fomento da nossa economia. A Prefeitura de Cuiabá também está arduamente trabalhando com perspectivas promissoras para o seu tricentenário, onde a tecnologia e a inovação sejam partes fundamentais da vida da população. Estes mesmos atributos são as engrenagens principais da Saga, que veio para abrilhantar esta, que é a melhor cidade de todas”, afirmou Emanuel Pinheiro.

Para o presidente do Grupo Saga, Sérgio Maia, a nova unidade recém-inaugurada é a mais moderna e tecnológica dentre as mais de 60 existentes. De acordo com ele, o estabelecimento segue os padrões de exigência e sofisticação da Jaguar no mundo. “Nesta noite Cuiabá se depara com esta magnífica instalação e posso dizer com tranquilidade que não há nenhuma estrutura semelhante à nossa, em termos de concessionárias de automóveis. E assim como investimos em sua composição física, a Saga Jaguar Land Rover também será destaque com seu time competente e habilitado. Para alcançarmos esse objetivo, investimos também em qualidade de atendimento e capacitações técnicas”, concluiu.

Assessoria

Twitter: @estrelaguianews