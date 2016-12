Cuiabá Arsenal teve público médio acima dos 3 mil pela temporada 2016 da Superliga Nacional

Os recordes de público foram de 15.197 (2015) e 11.798 (2016)

O Cuiabá Arsenal teve média de público de 3.272 em jogos com mando de campo, válidos pela temporada 2016 da Superliga Nacional de Futebol Americano. Foram cinco partidas, quatro na Arena Pantanal, em Cuiabá, e uma no Mini-Estádio Rogério Jesus de Arruda, em Nossa Senhora do Livramento, que somaram 16.360 pessoas. E o confronto com maior público foi contra o Corinthians Steamrollers, na abertura da competição, na Arena, com 11.798 espectadores.

De acordo com o presidente da Associação Atlética Cuiabá Arsenal (AACA), Paulo Cesar Machado um excelente resultado, principalmente, por se tratar de uma modalidade esportiva jovem em Mato Grosso. Segundo ele, o futebol americano mato-grossense começou como brincadeira em 2002 (cerca de 14 anos atrás) e, posteriormente, só no ano de 2006, nasceu o primeiro clube, o Cuiabá Arsenal. A equipe comemora os dez anos de idade e também a boa média de público.

“Somos de uma modalidade nova no país, nosso clube tem apenas 10 anos, não somos o esporte preferido do brasileiro e, mesmo assim, conseguimos mobilizar uma boa quantia de torcedores para dentro dos estádios. Isso nos deixa realmente emocionados. Ouvir o som da arquibancada cheia é incrível. Só temos que agradecer ao público por torcer por nós. E também agradecer àqueles que compraram rifas e pizzas para custear as viagens para jogos fora de casa”, diz Paulo.

O cálculo da média de público do Cuiabá Arsenal levou em consideração apenas cinco dos seis jogos com mando de campo, pois uma das partidas foi feita dentro de um estádio interditado para o público (proibida a entrada). O confronto com o Goiânia Rednecks, em 12.11, no Estádio Presidente Eurico Gaspar Dutra, o Dutrinha, em Cuiabá, válida pelas oitavas de final da Superliga, teve que ocorrer de portões fechados. O local está interditado desde março de 2015.

Superliga 2015

No ano passado, o Cuiabá Arsenal teve média de 4.176 torcedores em jogos com mando de campo válidos pela Superliga, mas foram apenas quatro partidas como mandante. Jogaram um na Arena Pantanal, um em Jaciara, outro em Chapada dos Guimarães e um em Nossa Senhora do Livramento. E, segundo o presidente do time, quanto maior a quantidade de eventos, mais difícil é de se manter uma média de público alta.

Com mando de Campo 2016

Arsenal 07×20 T-Rex (público de 2.130, Arena Pantanal);

Arsenal 32×03 Lusa Lions (público de 1.187, Arena Pantanal);

Arsenal 31×10 Goiânia Rednecks (portões fechados, Dutrinha);

Arsenal 30×13 Tubarões do Cerrado (público de 489, em Nossa Senhora do Livramento);

Arsenal 31×14 Lusa Lions (público de 756, Arena Pantanal);

Arsenal 26×07 Corinthians Steamrollers (público de 11.798, Arena Pantanal).

Com mando de Campo 2015

Arsenal 07×13 Coritiba Crocodiles (público de 15.197, Arena Pantanal);

Arsenal 40×16 White Sharks (público de 474, em Jaciara);

Arsenal 27×20 São Paulo Storm (público de 435, em Chapada dos Guimarães);

Arsenal 27×15 São José Istepôs (público de 600, em Nossa Senhora do Livramento).

