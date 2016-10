Cuiabá Arsenal marca 33 touchdowns na Superliga

Brandon ‘The Rocket’ Watkins entrou na endzone adversária por 17 vezes com a bola oval em sete partidas válidas pela Superliga Nacional de Futebol Americano. E ainda fez três passes para touchdown com o wide receiver Kenneth Joshen, duas vezes na posição de quarterback e uma como running back em Trick Play. E a próxima chance de marcar mais pontos será contra o Lusa Lions, por uma vaga nas semifinais, em 12 de novembro, às 13h, na Arena Pantanal, em Cuiabá.

Dos 33 tontidauns cuiabanos, 17 foram feitos pelo Brandon Watkins, nove pelo Kenneth Joshen, três por Michael Klitzke, dois por Bruno Loeschke, um por Igor Mota e um pelo lineman Gabriel Montagner. Com total de 18 touchdown de passe (55% dos 33 TDs), seis de corrida (18%), cinco de interceptações (15%), dois de retorno de kickoff (6%), um de retorno de punt (3%) e mais um de bloqueio de punt (3%). Números que mostram que a força está no jogo aéreo.

“Nossas estatísticas mostram que 72,8% dos touchdowns foram feitos pelo time ofensivo, 21,2% pela equipe defensiva e 6% pelo time especial. O que significa que temos um ataque eficiente e, melhor ainda, uma defesa que, além de parar o adversário, faz pontos. E, se o oponente bobear, nosso time especial não perdoará erros. Nesses resultados estão contados touchdowns e mini-touchdowns (pontos extras convertidos em dois)”, disse o técnico principal e jogador, Kenneth.

Dentre os 17 touchdowns de Brandon, estão seis recepções, cinco corridas, uma conversão de dois com corrida, três de interceptações, um de retorno de kickoff e um de retorno de punt. E, dos nove do Kenneth Joshen, foram seis recepções, dois de interceptações e um de retorno de kickoff. Michael Klitzke fez três de recepções, Bruno Loeschke dois de recepções, Igor Mota fez um de recepção em ponto extra e Gabriel ‘Montanha’ Montagner em bloqueio de punt.

O Cuiabá Arsenal tem quatro atletas que revezam a posição de quarterback. Entre eles, Marcelo Roversi, que passa tão forte que parece ter braço biónico, passou para dez touchdowns, Daniel ‘Dandan’ Pereira para três, Alexandre ‘Bozo’ Vinícius para dois e Brandon ‘The Rocket’ Watkins passou duas vezes para touchdown. Mas Brandon Watkins também marcou dois touchdowns de corrida como quarterback e um passe para TD como running back (na jogada Trick Play).

Um pouco de ficção

Numa comparação bem-humorada dos jogadores do Cuiabá Arsenal com heróis de quadrinhos, com o intuito do leitor conhecê-los um pouco melhor, pode-se dizer que o wide receiver e running back Brandon Watkins seria o personagem Rocketeer, o quarterback Marcelo Roversi seria o Soldado Invernal e o defensive tackle Gabriel Montagner seria o Sargento Braço Forte dos Comandos em Ação. Entenda qual o paralelo dessa estória.

Rocketeer é um super-herói das histórias em quadrinhos das décadas de 1930 e 1940. Ele é a identidade secreta do piloto acrobático Cliff Secord, que descobre uma misteriosa mochila a jato que lhe permite voar. Nas aventuras dele, a mochila a jato lhe possibilita fazer mil peripécias com muita velocidade e agilidade. Mais ou menos o que nosso herói da vida real, Brandon ‘O Foguete’ Watkins faz com a bola oval e os adversários em campo.

O Soldado Invernal é um anti-herói dos quadrinhos da Marvel Comics. Ele tem um braço biónico que lhe dá força e agilidade sobre humanas. Igual nosso quarterback Marcelo Roversi, que lança a bola tão forte que é capaz de quebrar os dedos de um recebedor inexperiente. E, além disso, o Soldado Invernal é um hábil atirador e perito em espionagem. O que encaixa com a pontaria do nosso quarterback e o talento de interpretar as estratégias adotadas pelo rival.

O Sargento Braço Forte era um herói do Comandos em Ação, uma linha de brinquedos que virou história em quadrinhos, desenho animado e filmes e, no Brasil, era produzida pela Companhia de Brinquedos Estrela, nas décadas de 1980 e 90. O Braço Forte era um dos maiores e mais fortes do grupo. Tinha coragem para encarar qualquer combate e para enfrentar outros brutamontes. Parecido com nosso Gabriel Montagner e seus 17 anos, 1,91 de altura e 133 quilos.

Playoffs

A temporada 2016 da Superliga Nacional de Futebol Americano está na reta final. Dos 30 times que iniciaram o campeonato, restaram apenas oito na fase de quartas de final e somente quatro deles avançarão às semifinais. Ceará Caçadores e João Pessoa Espectros disputarão pela vaga da Conferência Nordeste, Flamengo e Vasco da Gama Patriotas disputarão a vaga da Conferência Leste, Timbó Rex e Coritiba Crocodiles da Conferência Sul e Cuiabá Arsenal e Lusa Lions da Oeste.

Assessoria

Twitter: @estrelaguianews