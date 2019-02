Cuiabá Arsenal entre as instituições esportivas de MT com mais fãs

A entidade se empenha em manter o público informado de todas as atividades e os patrocinadores e apoiadores do futebol americano em destaque

Da Assessoria

A Associação Atlética Cuiabá Arsenal (AACA), popularmente conhecida como ‘Cuiabá Arsenal’, a equipe mais tradicional do futebol americano de Mato Grosso, possui, segundo levantamento feito com 150 páginas de entes esportivo de MT, entre federações, clubes, associações, academias, atletas e outros, o segundo lugar no ranking de páginas com maior número de torcedores no Facebook. E tal resultado é reflexo de anos de esforço e bom relacionamento com o público.

A equipe criou a página no Facebook em outubro de 2002, começou a investir em profissionais de comunicação em meados de 2010, primeiro com assessoria de imprensa e, posteriormente e conjuntamente, com marketing. Um período em que vários profissionais contribuíram para atingir os expressivos 40.155 fãs. E, para o atual diretor de Comunicação, Vitoriano Ferrero Junior, que assumiu a gestão comunicacional em 2018, o foco é facilitar a interação com o torcedor.

“O Facebook, o Instagram e o Twitter são nossas principais redes sociais e nosso principal meio de comunicação com o público. Nelas divulgamos informações sobre eventos, ações sociais, competições e outros. O Facebook é a porta de entrada do primeiro contato do torcedor com o time e onde interagimos com ele. Por isso, é importante mantê-la atualizada. E temos um grupo de comunicadores multidisciplinar para atuar em todas as frentes”, conta o diretor, Vitoriano Ferrero.

Além do gerenciamento efetuado pelo diretor, o Cuiabá Arsenal tem um grupo de comunicação formado pelos profissionais de marketing, Alfredo Camacho e Dhiego Feitosa, pelo assessor de imprensa e fotógrafo, Junior Martins, e pelo time de criação e apoio às mídias, Kelvey Costa, Bruno Lópes, Leonardo Rosa e Luana Teischmann. Com a meta de atingir a posição de número um no ranking de páginas do Facebook, com a maior quantia de torcedores do esporte de MT.

“O principal motivo de acompanhar a página é para saber o cronograma de jogos e a agenda de eventos do time. Costumo ir com a família nas partidas e uso a camiseta da equipe. Acho bem legal ter postagens com explicações técnicas sobre o esporte e também explicações sobre jargões utilizados na modalidade”, avalia a torcedora, Talita Muerer, de 30 anos, uma arquiteta que curte o Arsenal.

Postagens no Facebook do Cuiabá Arsenal chegam a alcançar organicamente (sem impulsionamento pago) 85 mil perfis de usuários mês (dados de julho de 2018). Com público composto de 67% masculino e 33% feminino e com mais acessos nas faixas etárias entre 18 e 44 anos. E a assessoria de imprensa da associação atinge em torno de mil e quinhentas publicações de matérias na imprensa por ano e de forma contínua em cerca de 55 cidades de MT e Brasil.

Parceiros

O Cuiabá Arsenal tem patrocínio do Sicredi (Sistema de Crédito Cooperativo), Unic (Universidade de Cuiabá), Sorveteria Nevaska, GTX Sports e Rodrigo Auto Center e apoio da Academia Phidias, Academia Meta Fitness, Influx Escola de Idiomas, FCS Comunicação, Squad65 Crossfit e Prefeitura de Cuiabá. E tem como pontos de vendas de ingressos a Futeboll Mania, a Nutri Mundo Suplementos e a Sarate Suplementos.

Ranking e Redes Sociais

O Luverdense Esporte Clube está em primeiro no ranking com 42.494 fãs, o Cuiabá Arsenal em segundo com 40.155, o Cuiabá Esporte Clube em terceiro com 38.096, a Federação Mato-grossense de Futsal (FMFS) em quarto lugar com 26.273 e o judoca David Moura na quinta posição com 19.406. E os endereços do Arsenal são: Site: www.cuiabaarsenal.com.br; Instagram: @CuiabáArsenal; Twitter: @CuiabáArsenal e Facebook: https://www.facebook.com/cuiabaarsenal/.

Próximos Eventos

O Cuiabá Arsenal tem 145 atletas masculinos e 25 femininos e retornará aos treinos no primeiro fim de semana de março, dia 02 de março, às 15h, no campo do Centro Esportivo João Balduíno Curvo, o Ginásio do Quilombo, na Rua Presidente Café Filho, s/n, esquina com Avenida Senador Filinto Muller, no bairro Quilombo, em Cuiabá. E se organiza para realizar a exposição ‘Bola Oval’, que contará sobre os 13 anos do clube, na última semana de março e início de abril.

Assessoria do Cuiabá Arsenal

