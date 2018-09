Cuiabá apresenta potencial turístico em feira internacional do setor

As potencialidades que levam Cuiabá a se consolidar como destino de negócios serão apresentadas na ABAV Expo Internacional de Turismo, em São Paulo. O encontro, que acontece entre os dias 26 e 28 de setembro, é o mais completo e importante do setor. Lá, investidores de diferentes segmentos conhecerão atrativos como os Parques das Águas e Tia Nair, Orla do Porto e Arena Pantanal.

É o que explica o diretor da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, Rogério Noronha. “O Turismo de Negócios já é que tem maior impacto nós. O que buscamos é ampliar esse mercado reforçando melhorias na infraestrutura e chamando a atenção das agências e dos principais realizadores de eventos. Nesse contexto, também ganha visibilidade a história e a cultura da cidade, que são importantes produtos turísticos.”

Um vídeo que destaca os principais pontos turísticos da cidade, incluindo os parques, a Orla e o Centro Histórico, foi elaborado pela Pasta. O material, segundo a turismóloga Silvana Abdala, segue a proposta desta edição, batizada como ABAV Conecta. “Nós abandonamos o papel e apostamos na tecnologia digital para expor o que temos de melhor para oferecer aos turistas e empresários”, diz.

Realizado pela Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV), o evento acontece anualmente e é formatado para absorver as diferentes demandas da cadeia produtiva do Turismo. O público-alvo são os agentes de viagens, principais canais de distribuição de viagens no Brasil.

Na opinião de Rogério, participar da feira é importante, principalmente, por colocar a gestão em contato direto com os diferentes agentes do setor, em um ambiente propício à realização de negócios, à aquisição de conhecimento e ao relacionamento. “O Turismo impacta diretamente sobre outros 50 setores. É uma cadeia imensa de oportunidades e nós não podemos ignorar isso”, finaliza.

