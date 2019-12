Crianças com deficiência auditiva aprendem de forma lúdica em Natal Ambiental no Horto

Projeto é realizado anualmente no Horto Florestal e neste ano recebeu os alunos do Centro Educacional de Apoio ao Deficiente Auditivo (CEAADA)

Publicado por: Rosano Almeida

A Prefeitura de Cuiabá realizou na última terça-feira (03), no Horto Florestal, o “Natal Ambiental”. O evento de educação ambiental inclusiva e lúdica contou com a participação de cerca de 60 alunos do Centro Educacional de Apoio ao Deficiente Auditivo (CEAADA).

“Este evento é muito importante, não só para as crianças, mas para a Secretaria também. Este ano, o Horto, mesmo em reforma, recebeu cerca de 22 mil estudantes de escolas públicas, privadas e universidades. E isso é visão, integração e humanização que o nosso gestor Emanuel Pinheiro prega e que nós trabalhamos para cumprir”, declarou o secretário de Meio Ambiente, Juares Samaniego.

Um dia alegre e de integração com a natureza. Os cerca de 60 alunos do Centro Educacional de Apoio ao Deficiente Auditivo (CEAADA) puderam caminhar entre as árvores do Horto Florestal, conhecer as espécies da mata local, sentir o aroma de plantas medicinais e ainda praticar arborismo.

“Eu gostei bastante de estar aqui no Horto, me emocionei bastante de ver, de sentir o ar puro, de estar vivo e poder conhecer as plantas nativas da região, fiquei apaixonado. É muito importante poder fazer esta visita”, disse o professor de libras, Ademilson Dias de Oliveira. Como deficiente auditivo, o professor ainda destacou a importância da acessibilidade do surdo na sociedade em geral, em ambientes públicos e materiais informativos impressos.

As atividades foram executadas com acompanhamento de equipe especializada da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, psicólogos, guias e educadores físicos durante atividades educativas no Horto Florestal.

Percebemos a falta de frequência no horto destes alunos que possuem alguma deficiência. Então fechando as atividades nós os convidamos para o Natal Ambiental e preparamos toda a estrutura para recebê-los de maneira adequada, como merecem. Então nosso trabalho hoje é dizer que todo mundo pode ser integrado a natureza”, explicou a gerente do Horto Florestal, Zilda Helena.

Além de atividades de educação ambiental, as crianças também realizaram apresentação de fanfarra e dança. Enquanto os garotos tocavam a viola de cocho e o ganzá, as meninas giravam as saias de chita ao som de siriri e cururu.

“No CEAADA nós atendemos desde a educação infantil, ensino fundamental do 1º ao 9º ano até a educação de jovens e adultos, além de ofertarmos curso de libras para a comunidade gratuitamente. São 92 alunos atendidos e destes, 60 estão aqui hoje no Horto aproveitando deste momento de integração”, pontuou a diretora da instituição, Gláucia Inês Paes de Barros.

Completando a programação do dia, as crianças ainda receberam a visita do Papai Noel, que distribui presentes e posou para fotos. Deram apoio para a realização do evento a Faculdade de Cuiabá (FAUC), Universidade de Cuiabá (UNIC), Juizado Volante Ambiental (Juvam) da Vara Especializada do Meio Ambiente (Vema).

