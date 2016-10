Criançando tem público recorde na sua 4ª Edição em Vera

Mais de 3.500 pessoas – sendo a maioria crianças – estiveram na Praça 13 de Maio na tarde do último domingo (09.10). A 4.ª Edição do Criançando comemorou o Dia das Crianças em grande estilo e agradou gente de todas as idades.

O evento foi organizado pela Prefeitura Municipal de Vera, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania. O Criançando ofereceu nesta edição: sorteio de brindes, pula pula, pinta cara, passeio de trem, algodão doce, pipoca, cachorro quente, picolé e água à vontade.

Diversas lojas do comércio da cidade fizeram doação de bicicletas para o sorteio e isso garantiu ainda mais a alegria da garotada que teve a oportunidade de sair do evento pedalando.

A secretária de Assistência Social, Marilda Vigolo, disse estar satisfeita com o evento. “Essa quantidade significativa da população verense prestigiando o Criançando nos dá a certeza de ter encabeçado um projeto de sucesso. Nos bastidores destes quatro anos de evento voltado para o público infantil. Uma grande equipe se mobilizou para que as crianças pudessem vir aqui e fazer o que elas sabem fazer de melhor: brincar. Parabenizo a gestão atual pelo apoio e a todos que acreditaram nesta proposta”, concluiu Marilda.

Entre os parceiros estavam: Interact Clube de Vera, Desbravadores, Secretários, Chefes de Departamento, Funcionários da Prefeitura e muitos voluntários.

