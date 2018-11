CRAS oferece serviços e atividades de inclusão social da população

O atendimento é de segunda a sexta-feira, nos dois períodos, manhã e tarde

Cerca de 400 pessoas entre crianças, grupo de mães, gestantes e idosos em situação de vulnerabilidade social participam diariamente das atividades oferecidas pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Getúlio Vargas. No CRAS é oferecido o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) com a finalidade de fortalecer a função protetiva da família, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria da qualidade de vida do cidadão.

De acordo com a coordenadora do CRAS Getúlio Vargas, Carla Costa Braga o atendimento é de segunda a sexta-feira, nos dois períodos, manhã e tarde. “A população por nós atendida é bem carente. Todo auxílio se faz necessário para o bom desenvolvimento psicossocial dessas pessoas”, disse.

As oficinas do projeto são todas pensadas e elaboradas conforme as necessidades identificadas a fim de atender os objetivos da Política de Assistência Social. No caso das crianças, os serviços são oferecidos fora do horário da escola.

O objetivo de tais ações, segundo Carla, é o de identificar as necessidades e apoiar as famílias e indivíduos no que for necessário, bem como facilitar o acesso aos serviços de saúde, educação, trabalho, dentre outros.

Além do público citado anteriormente, explica Carla, podem participar das ações oferecidas pelo Centro, crianças, jovens e adultos, pessoas com deficiência; pessoas que sofreram violência, vítimas de trabalho infantil, jovens e crianças fora da escola, jovens que cumprem medidas socioeducativas, idosos sem amparo da família e da comunidade ou sem acesso a serviços sociais, além de outras pessoas inseridas no Cadastro Único. “Oferecemos uma extensa programação. São serviços nas mais diversas áreas. Em média, passam pela unidade cerca de 1.000 a 1.500 pessoas por mês. Estamos prontos para atender a população que mais precisa do auxílio da Prefeitura”, destacou.

“É por meio do nosso trabalho que conseguimos identificar a existência de igualdades sociais e estabelecer políticas sociais de atendimento a fim de reduzir essas diferenças, bem como identificar e estimular as potencialidades locais, modificando a qualidade de vida das famílias que vivem nas localidades”, frisou a coordenadora.

Ao finalizar, Costa destaca que as pessoas interessadas em participar dos grupos podem se inscrever no CRAS. “A política pública de assistência social é destinada à população que dela necessitar, sendo assim, salientou ela, aos interessados em participar das atividades manifestem suas necessidades junto à unidade” finalizou.

O CRAS Getúlio Vargas está localizado Rua S, esquina c/ Av. Principal, S/N, Bairro Getúlio Vargas, em Cuiabá.

