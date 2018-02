Corregedoria conhece projeto “Ouvidoria Itinerante”

O corregedor-geral da Defensoria Pública, Cid de Campos Borges Filho, e a primeira subcorregedor-geral, Alenir Auxiliadora Ferreira da Silva Garcia, estiveram no Núcleo Cível da Cuiabá, na tarde da última quinta-feira (08), a fim de conhecer o projeto “Ouvidoria Itinerante”, iniciado nesta semana.

De acordo com o corregedor-geral, a Ouvidoria é um órgão essencial para o planejamento, realização e aperfeiçoamento da política pública de atendimento ao cidadão na Defensoria Pública. “Com satisfação, nesta data pudemos conhecer in loco os trabalhos voltados ao atendimento itinerante nos núcleos”.

Ainda conforme Cid Borges, o projeto não só aproxima mais a Ouvidoria da população como também permite um melhor diagnóstico da atuação Defensorial e das necessidades inerentes aos atendimentos. “Ao tempo que parabenizamos toda a equipe pelo trabalho, queremos hipotecar irrestrito apoio a iniciativa empreendida”.

O projeto “Ouvidoria Itinerante” tem por intuito fazer um diagnóstico dos serviços prestados aos assistidos da Defensoria Pública, bem como avaliar a satisfação dos usuários. Após as visitas in loco em cada núcleo de Cuiabá e Várzea Grande, será elaborado um relatório, que será apresentado à Administração Superior da Instituição e aos coordenadores dos núcleos, com a finalidade de encontrar a melhor solução para as demandas e aperfeiçoar a prestação de serviços.

“Ouvidoria Itinerante” busca fazer raio x dos serviços prestados pela Defensoria Pública

