Reunir em Montevidéu: Coordenadores do Mercosul agendam nova reunião, sem Venezuela

Os coordenadores do Mercosul voltarão a se reunir em Montevidéu, no dia 2 de setembro, sem a presença do representante da Venezuela, para preparar a reunião do Bloco com a União Europeia, em outubro, informou o chanceler interino do Paraguai, Rigoberto Gauto.

“Os coordenadores foram convocados para analisar, com a equipe técnica, a preparação da reunião com a União Europeia que terá lugar no mês de outubro”, disse Gauto aos jornalistas.

Trata-se de dar prosseguimento aos contatos dentro das negociações entre os dois blocos visando um acordo de livre comércio.