Coordenador da Pastoral da Juventude convida a todos para missa de “Jovens de Dom Bosco”

Por: Rosano Almeida

O Coordenador da Pastoral da Juventude, o jovem Matheus Thiago Delgado, vem por meio do Portal de Notícias Estrela Guia News, convidar a todos para participar da Missa “Jovens de Dom Bosco”, na Paróquia nossa Senhora da Guia, que será realizada no dia 31/01/2019 (Quinta-Feira) as 19:00hs, o atual coordenador conta com a sua honrosa presença, de seus familiares e amigos.

A missa;

Onde: Paróquia Nossa Senhora da Guia

Quando: Dia 31/01/2019 – Quinta-Feira

Horário: As 19:00hs

Endereço: Av. Fernando Corrêa da Costa, 3342

Bairro: Coxipó

Cidade: Cuiabá-MT

Algumas frases de Dom Bosco;

“A bondade é estimada também pelos homens maus, ainda que não as pratiquem”

“A formação dos jovens consiste em duas coisas: doçura e comunhão e confissão frequentes”

“A humildade é a fonte de toda a tranquilidade”

“A juventude é a porção mais delicada e preciosa da sociedade humana”

“A música também serve para educar”

“A nossa regra viva é Jesus Cristo”

“A música dos jovens se escuta com o coração, não com os ouvidos.”

“Diante da verdade não tenho medo de ninguém”

“As mentiras, além de ser uma ofensa a Deus, nos tornam filhos do demônio”

