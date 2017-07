Controlador-geral recebe visita do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado

“Na região centro-oeste a Controladoria-geral de Cuiabá se destaca pelo trabalho que vem executando e principalmente no controle de perdas que está diretamente ligada as auditorias. É preciso que os gestores olhem a controladoria como prevenção, isso favorece a administração”, afirma o conselheiro do Tribunal de Contas e coordenador da Rede de controle, Moisés Maciel

A visita do conselheiro à controladoria-geral nesta terça (25) faz parte de um protocolo que reforça o valor da Rede Controle de Gestão Pública e o compromisso do poder executivo municipal com combate à corrupção.

De acordo com o conselheiro, a Controladoria de Cuiabá pode incentivar outros municípios do Estado a acreditar principalmente no papel que órgão possui para a Rede de Controle. “É fundamental que todos os municípios trabalhem em conjunto para o fortalecimento da administração no Estado”.

Para o controlador-geral, Marcos Brito, nos seis meses da gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, a Controladoria tem feito ações para movimentar e impactar economicamente no corte de gastos dando maior celeridade a máquina.

“Estamos trabalhando juntamente com o prefeito na capacitação dos servidores das diretorias administrativas financeiras, também analisando contratos de licitação, fazendo auditorias técnicas, chamando gestores para se atentarem nas prestações de contas de cada pasta, elaborando um novo organograma, reestruturando as ouvidorias, por que entendemos que para uma administração funcionar é preciso ter controle interno e externo, o benefício que teremos com todo o enxugamento da máquina pode ser revertido em melhorias para a população, levando em consideração assim uma gestão humanizada”, explicou.

