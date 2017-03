Contra episódio da “Carne Fraca”, Wellington defende fortalecimento do SIF

O senador Wellington Fagundes (PR-MT) defendeu o fortalecimento do Serviço de Inspeção Federal (SIF) como uma das medidas estruturantes para resgatar a credibilidade do Brasil no comércio de produtos de origem animal. A defesa do segmento foi feita durante audiência pública conjunto das comissões de Agricultura e Reforma Agrária e de Assuntos Econômicos, convocada para discutir os efeitos da “Operação Carne Fraca”, desencadeada semana passada pela Polícia Federal. Ele também fez a defesa do fortalecimento do SIF em plenário do Senado.

Wellington lembrou que o Serviço de Inspeção Federal do Ministério da Agricultura e Pecuária completou 102 “de relevantes ações para o desenvolvimento do parque industrial de produtos de origem animal” e hoje é considerado “como um dos melhores do Mundo”, seja na área de produção de carnes bovina, suína, aves e pescados, como de leite, ovos, mel e outros produtos destinados ao consumo humano.

“No Brasil – explicou o senador, que é médico veterinário – é onde se pratica as mais modernas tecnologias para a elaboração dos diversos alimentos nobres de origem animal, indispensáveis para uma dieta sadia e completa do nosso povo e para atender as crescentes demandas do mercado internacional”.

A audiência pública conjunta realizada no Senado teve a participação dos ministros Blairo Maggi, de Agricultura, e, Marcos Pereira, da Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior e Serviços.

O senador mato-grossense, cujo Estado deverá sofrer um forte baque diante da crise que se instalou no mercado da carne após o episódio revelado pela Polícia Federal, observou que o Departamento de Inspeção dos Produtos de Origem Animal (DIPOA), como também os outros departamentos do Ministério da Agricultura vem sofrendo, no decorrer das últimas três décadas uma grande esvaziamento de técnicos, em função das aposentadorias, falecimento, pedidos voluntários de demissão. Nesse período não houve a reposição dos seus quadros.

Na área específica do Serviço de Inspeção Federal que hoje conta com mais de 4.900 estabelecimentos industriais, há atualmente uma equipe de apenas 400 Inspetores ou auditores fiscais. Na década dos anos 80, lembrou, o Ministério da Agricultura contava com 4.995 médicos veterinários em seus quadros, sendo que na Inspeção Federal, esse número ultrapassava a casa dos 2.500.

Ao defender a abertura para a recomposição dos quadros funcionais de forma a garantir uma inspeção adequada, Wellington anunciou que vai propor a continuidade do debate, para tratar da questão de forma estrutural. Ele adiantou que pretende promover uma nova audiência pública, no âmbito da Comissão de Agricultura, trazendo para o debate representantes da Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária, Federação Nacional dos Médicos Veterinários, Academia Brasileira de Medicina Veterinária e Associação Brasileira de Proteína Animal, além da Associação das Indústrias de Exportadores de Carnes.

LINHAS DE CRÉDITO – Os efeitos da “Operação Carne Fraca”, na avaliação do senador Wellington, “são devastadores”. Sobretudo para o pequeno e médio produtor. Além de atingir toda a cadeia de produtos de origem animal, haverá efeito direitos em outros segmentos da produção. Por isso mesmo, ele defendeu a participação de representantes do Banco do Brasil para tratar da liberação de créditos.

