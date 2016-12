Consumo em MT reduz, puxado pelo etanol

De janeiro a outubro, dados mais recentes divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o consumo de combustíveis em Mato Grosso totalizou pouco mais de 3,47 bilhões de litros, 2,2% menor que o volume contabilizado em igual período do ano passado, que atingiu 3,55 bilhões de litros. Entre os três mais demandados (gasolina C, óleo diesel e etanol hidratado), dois encerram o período com queda anual, sendo o biocombustível o responsável pela maior retração até o momento: 12,7%.

Como detalha a ANP, o consumo do etanol nos postos revendedores do Estado somou 497.278 milhões de litros até outubro contra 569.759 milhões em igual momento do ano passado. Na comparação anual a queda é de 12,7%. Ao avaliar apenas o desempenho do mês de outubro de 2016 e 2015, a comercialização/consumo, foi de 52.510 milhões de litros ante 69.810 milhões. Vale ressaltar que ainda em outubro, o volume de etanol vendido superou o contabilizado no mês de setembro que somou 50.517 milhões de litros. Conforme o Diário vem acompanhando, até outubro, o etanol vinha sendo o mais competitivo do país, pois o valor de bomba representa 66% do preço adotado no mercado local para a gasolina. Mato Grosso seguia como o único estado do Brasil onde havia viabilidade financeira para se optar pelo hidratado em detrimento da gasolina, considerando o teto de até 70%.

Nessa semana, conforme nova pesquisa de rodada de preços da ANP, o preço médio de litro do etanol em Mato Grosso, aferido em R$ 2,67, é novamente o mais barato do Brasil e isso pode influenciar positivamente sobre as vendas neste início de mês, já que o biocombustível deixou de ser vantajoso em relação à gasolina justamente na passagem de outubro para novembro.

O óleo diesel fechou os primeiros dez meses com leve recuo, 0,9%. Em 2015 somou vendas de 2.267 bilhões de litros e nesse ano 2.246 bilhões. Avaliando apenas o desempenho de outubro, o consumo em 2016 somou 224.869 milhões de litros contra 250.805 milhões de litros em 2015.

A gasolina C é a única matriz com performance positiva até o momento. O crescimento anual é de 7,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Contabiliza vendas de 505.600 milhões de litros contra 472.231. Com a ascensão dos preços do etanol a partir de meados de outubro, a gasolina passou a ser opção para muitos consumidores e por isso o consumo do mês encerrou em 51.063 milhões de litros contra 45.393 milhões em outubro de 2015.

Conforme a pesquisa de preços da ANP, que avaliou os preços nos postos de várias cidades do Estado entre os dias 20 e 26 de novembro, a gasolina apresentou valor médio de bomba de R$ 3,71, mantendo-se entre os 14 maiores do Brasil e inalterado em relação às médias das últimas quatro semanas.



Diário de Cuiabá

