Cônsul-geral do México envia mensagem fraterna à LBV

Em visita recente à Unidade Escolar da LBV no Rio de Janeiro, a diplomata afirmou que um trabalho como este não é visto no México.

LBV

A Excelentíssima cônsul-geral do México, sra. Linda Marina Dolores Munive Temoltzin, enviou no dia, 29.11, uma mensagem fraterna à Legião da Boa Vontade (LBV), parabenizando-a pelo trabalho de qualidade realizado em favor de milhares de famílias de baixa renda.

A diplomata, que visitou, recentemente, no Centro Educacional José de Paiva Netto, Unidade da LBV em Del Castilho, zona norte do Rio de Janeiro, endereçou as seguintes palavras à Instituição:

“Legião Boa Vontade,

Rio de Janeiro, Brasil.

