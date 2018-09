Consórcio Intermunicipal de Saúde busca apoio do município de Cuiabá para começar a funcionar

Nesta quarta-feira (05.09), representantes do Consórcio Intermunicipal de Saúde discutiram com o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, a possibilidade da realização de parceria para utilização do Centro de Distribuição da Capital para recebimento dos medicamentos que serão adquiridos pelo Consórcio. A reunião aconteceu no gabinete do procurador-geral de Justiça, Mauro Benedito Pouso Curvo.

“Cuiabá está no consórcio, é parceira, mas precisamos discutir melhor os mecanismos legais que possam garantir a efetivação dessa proposta sem prejudicar as responsabilidades da Prefeitura Municipal de Cuiabá no tocante à distribuição dos medicamentos e insumos que atendem diretamente a população cuiabana”, ressaltou o prefeito.

Segundo o procurador-geral de Justiça, Mauro Benedito Pouso Curvo, a ideia é ver de que forma a Capital do Estado pode ajudar o Consórcio a iniciar os trabalhos. Além do gerenciamento compartilhado do Centro de Distribuição, também foi solicitado ao prefeito Emanuel Pinheiro que analise a possibilidade de repassar alguns valores para o início das atividades do consórcio.

“O grande problema hoje enfrentado para o funcionamento do Consórcio é a falta de recursos, pois muitos municípios ainda têm a receber na área da saúde. A ideia é ver como Cuiabá pode ajudar, de repente adiantando alguns valores, para depois ser ressarcida pelo consórcio, salientando que o município de Várzea Grande já sinalizou nesse sentido”, explicou Curvo.

A proposta inicial é que o Consórcio Intermunicipal de Saúde comece a funcionar adquirindo apenas medicamentos da farmácia básica. Atualmente, segundo o secretário de Saúde de Cuiabá, Huark Douglas, 60% do volume de medicamentos que estão no Centro de Distribuição da Capital são relativos a farmácia básica.

