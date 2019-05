Congresso da Abraji terá Domingo de Dados

Publicado por: Rosano Almeida

Estão abertas as inscrições para o Domingo de Dados, novidade do 14º Congresso da Abraji dedicada exclusivamente a oficinas de jornalismo de dados. O encontro é aberto apenas aos participantes do Congresso e será na sede do Insper, em 30/6, das 10h30 às 18 horas. Os instrutores são jornalistas e desenvolvedores especializados, como José Roberto de Toledo, conselheiro da Abraji e um dos pioneiros no uso de dados no jornalismo; Natália Mazotte, diretora executiva da Open Knowledge Brasil; Pedro Burgos, professor do Insper e criador do projeto Impacto.jor; e Álvaro Justen, fundador da plataforma Brasil.io.

Para participar, os interessados devem pagar uma taxa extra de R$ 80, que dará direito a almoço no domingo. Os participantes deverão levar seus próprios computadores para acompanhar as oficinas. Para se inscrever, basta preencher a inscrição no site e escolher a opção “Congresso + Domingo de Dados” na etapa de pagamento.

Entrevista – O vice-presidente Hamilton Mourão será entrevistado durante o Congresso da Abraji. A entrevista será no dia 27/6, com início às 9h15, pela comentarista de política e economia da GloboNews Julia Duailibi e por Daniel Bramatti, presidente da Abraji e editor do Estadão Dados e do Estadão Verifica. Ao final, a plateia poderá fazer perguntas ao vice-presidente, com moderação da equipe da Abraji. O Congresso tem apoio de divulgação do J&Cia e do Portal dos Jornalistas.

Portal dos Jornalistas

Twitter: @estrelaguianews