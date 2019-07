Confira dicas para manter as unhas intactas por mais tempo

Devido à correria do dia a dia e por conta do valor, ir à manicure nem sempre é tarefa fácil. Mas pior do que isso é conseguir ir ao salão mas ver a vida útil da unha feita ser tão curta. Isso realmente não agrada a ninguém, e nem sempre é culpa da profissional.

Para ajudar a manter as unhas, a manicure Antonia Valdete, do Fil Hair & Experience, selecionou sete dicas de como manter as unhas intactas pelo maior tempo possível. Confira:

1. A primeira dica é ter uma unha bem feita e com um bom acabamento. Não adianta termos dicas de ouro, se a unha não estiver bem cutilada e lixada.

2. Use esmalte novo! Não adianta tomar todos os cuidados na hora de fazer a unha e usar um esmalte que já está velho e grosso. Vai descascar muito mais rápido.

3. Use um extra brilho de qualidade, ele é importante para o acabamento e para ajudar na secagem do esmalte. Quanto mais rápido ele secar, menos chance de a unha estragar.

4. Mantenha a cutícula bem hidratada. Você pode fazer isso usando o seu próprio creme hidratante todos os dias nas mãos.

5. Retirar um pouco da ponta do esmalte pode ajuda a não craquelar as pontas.

6. Ande com uma lixa macia na bolsa. Se quebrou e rachou um pedacinho da unha e você não lixar na hora, o esmalte da unha inteira pode acabar saindo.

7. Nas tarefas de casa, não descarte o uso das luvas. Assim as unhas e o esmalte não se danificam.

