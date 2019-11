Confinamento de gado em Mato Grosso aumenta 19%; Acrimat prevê mais negócios

Imea divulgou levantamento apontando que o confinamento de gado de corte em Mato Grosso passa de 824 mil cabeças, 19,23% maior se comparado a abril e 10,81% superior ao registrado em outubro do ano passado

Publicado por: Rosano Almeida

O Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) divulgou levantamento apontando que o confinamento de gado de corte em Mato Grosso passa de 824 mil cabeças, 19,23% maior se comparado a abril e 10,81% superior ao registrado em outubro do ano passado.

O presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat), Marco Túlio Duarte Soares, apontou protagonismo da região Sudeste, em relação a quantidade de cabeças confinadas quando comparada com o ano anterior. “Os números mostram aumento no confinamento em 33%, comparando com o ano anterior”, analisou, através da assessoria. Quase 205 mil animais foram confinados cerca de 25% do total.

Em segundo lugar, a região Oeste do Estado com 23,91% do total confinados, cerca de 197 mil cabeças, número 34,91% maior que o ano anterior.

A utilização da estrutura estadual também aumentou quando comparado ao ano passado. A média de utilização da capacidade instalada nas unidades confinadoras do estado está em 92,85%, valor 13% maior que o registrado em 2018.

Em relação a capacidade estática houve queda em relação ao ano passado de 887.720 cabeças – 4,83%. O aumento no uso de estrutura de terceiros (boitel, parcerias, e outras) está diretamente ligado a este fenômeno. No levantamento feito em outubro passado, o valor registrado foi de 32,95%m frente aos 67% de uso de infraestrutura própria.

Já as entregas foram mais intensas no segundo semestre, o que já era esperado, considerando que a arroba tende a ser mais valorizada neste período, como demonstra os preços futuros.

“As exportações estão em ritmo acelerado, principalmente após as habilitações das plantas frigoríficas para envios à China. Foram enviadas 46 mil toneladas em equivalente carcaça em outubro, valor 20% superior em relação à 2018 e o maior da série histórica, que iniciou em 1996. Somente a China adquiriu 28,58% deste volume; resumindo: o aumento de animais confinados e a utilização da capacidade estática demonstram o maior uso deste sistema de engorda e tecnificação dos produtores neste ano”, avaliou o gerente de Relações Institucionais da Acrimat, Nilton Mesquita.

