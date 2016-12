Concurso de Fotos de Raios do ELAT elege melhor imagem da temporada

ABN NEWS

O Concurso de Fotos de Raios do Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), que acontece desde dezembro de 2014, selecionou a melhor foto entre os meses de setembro e outubro deste ano para ganhar destaque no site do ELAT-INPE.

Sete fotógrafos de todo o Brasil enviaram imagens de alta qualidade, registradas por quem estava no local e hora exata. Isso porque a atividade de descargas elétricas é menor durante as estações inverno e primavera, o que acaba exigindo um pouco mais de atenção e paciência de quem deseja fazer um bom registro.

Por outro lado, apenas durante o verão, época com maior incidência de raios, cerca de 330 participantes de lugares diversos como Bertioga (SP), Foz do Iguaçu (PR), Brasília, Socorro (SP), Rio de Janeiro (RJ) e outros cantos do país, enviaram seus registros nas duas últimas edições do concurso.

Nesta temporada, a foto vencedora foi capturada no dia 10 de outubro em um dia de forte tempestade, na cidade de Santana do Livramento, que tem uma taxa de 9 raios por km² por ano, no Rio Grande do Sul, Estado que ocupa a 4ª posição no ranking de incidência anual.

O autor da imagem, Ronaldo Maciel, é um programador apaixonado por climas extremos, que encara a fotografia como hobby. “Comecei a ficar fascinado pelo visual provocado por eventos climáticos mais intensos durante um tempo que morei nos EUA”, relata.

De acordo o participante, o momento do registro contribuiu para que ele passasse a admirar e respeitar ainda mais a distância segura a ser mantida durante a incidência do fenômeno.

“Foi a melhor foto que já fiz. Durante o momento do registro um raio acabou atingindo uma antena próxima do prédio onde trabalho e eu pude ver centelhando tudo que estava ao redor. Naquele momento eu senti medo, mesmo sabendo que não estava correndo risco e logo pensei no que poderia acontecer se eu não estivesse devidamente protegido”.

O Concurso de Fotos do ELAT-INPE continua durante o restante do ano de 2016, e a cada mês ou temporada, serão eleitas as melhores fotos e, no final de dezembro, a melhor imagem do ano para serem divulgadas no site, com seus devidos créditos.

Dicas para fotografar raios

> Encontre um local seguro. O ideal é um lugar fechado, alto, sem obstruções, no qual se possa observar grande parte do céu;

> Não fotografe perto de cabos de aterramento de para-raios, sob árvores ou pontos de ônibus. Sacadas e varandas abertas também são impróprias para observar raios;

> Verifique as condições meteorológicas do dia para se planejar;

> Equipamentos simples fazem boas fotos: basta estar no local certo e fazer o clique na hora certa. Com o tempo você treina seu olhar para observar a tempestade;

> Se o equipamento tiver a opção manual, deixe todos os recursos em modo manual. O foco automático é o principal recurso que deve ser desligado: trave o foco no infinito;

> Seja persistente: se perceber raios em determinada região de uma nuvem, mantenha sua câmera voltada para aquela área;

> Para conseguir uma foto de raio, faça muitas imagens, uma atrás da outra. Para facilitar o trabalho, use um tripé ou um disparador remoto.

Sobre o Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT)

Fundado oficialmente em 1995, o Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do INPE é o primeiro grupo de pesquisa sobre raios criado no Brasil e já atua desde 1979 em pesquisas científicas e tecnológicas desenvolvidas na área de Ciências Espaciais e Atmosféricas do INPE.

O ELAT é considerado referência mundial nas pesquisas sobre eletricidade atmosférica e faz parte do Centro de Ciências do Sistema Terrestre do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Destacam-se entre suas atividades as pesquisas com a utilização de técnicas experimentais e modelos numéricos, além de pesquisas aplicadas em parcerias com o setor privado.

Serviço:

www.inpe.br/elat/