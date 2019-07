Comunidade da capital atendida pelos Cras conhece sobre o programa do Governo Federal

Por: Rosano Almeida

O Portal de Notícias Estrela Guia News, entrevistou nesta segunda-feira (15), a Coordenadora do Programa Criança Feliz, Michelle Santos Machado, da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Humano desta capital, Michelle, informa que se preocupa muito com o Prospect ou Target que o programa vai atingir, pois temos que ter respeito e ótimo atendimento para com todos.

Os bairros com atuação são, Jardim Araçá, Pedra 90, Nova Esperança, Planalto, Pedregal, CPA, Jardim União e outros bairros por meio das abrangências dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). Em cada reunião, participaram em média de 150 pessoas. “Estamos muito satisfeitos com o resultado alcançado. A participação do nosso público alvo foi muito boa. Percebemos que as pessoas estão cada vez mais interessadas em conhecer instrumentos que visam principalmente a melhoria da qualidade de vida dos seus filhos”, disse a coordenadora do Programa Criança Feliz em Cuiabá, Michelle Santos Machado.

“O programa vai ajudar as famílias, principalmente as mais carentes, a estimulação no crescimento das crianças em seus primeiros anos de vida, quando elas desenvolvem a maior parte das suas competências”, disse Michelle, acrescentando que essa é intenção do Prefeito Emanuel Pinheiro em trabalhar com a parceria e a compreensão da comunidade em geral, as famílias e a sociedade para promover e defender os direitos das crianças e ampliar as políticas públicas para o desenvolvimento integral da primeira infância, com isso, focando e atuando como Gestão Humanizada.

O Criança Feliz é um programa criado pelo Governo Federal para ampliar a rede de atenção e o cuidado integral das crianças na primeira infância, com ações nas áreas da saúde, educação, assistência social, cultura e direitos humanos, tendo o apoio incondicional da Primeira Dama, Márcia Pinheiro, principal incentivadora do programa em nossa capital.

Público alvo

São prioridades do programa Criança Feliz as gestantes, crianças de até três anos beneficiárias do Programa Bolsa Família e suas famílias; crianças de até seis anos beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e suas famílias; crianças de até seis anos afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de medida de proteção prevista no art. 101 da Lei nº 8.609, de 13 de julho de 1990 e suas famílias.

