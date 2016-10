Compositor cria 172 músicas para a mesma novela e bate recorde

O produtor musical e empresário do Rio de Janeiro (RJ), Daniel Figueiredo é o Compositor com mais temas em uma novela do país, recorde reconhecido pelo RankBrasil. Ele assina 172 músicas tocadas em ‘Os Dez Mandamentos’, exibida pela Rede Record pela primeira vez entre 23 de março e 23 de novembro de 2015.

De acordo com o recordista, entre as principais dificuldades em criar tantas canções para a mesma novela estão as diferenças necessárias para os núcleos (reinos, tribos, eventos, etc) e o prazo sempre apertado. “Também tem a responsabilidade de estar fazendo algo tão sério e de grande repercussão, que será eternizado”, destaca.

Daniel conta que tinha experiência no assunto. Ele já havia feito a trilha da primeira série bíblica da Record, ‘A história de Ester’ e tempos depois realizou a da ‘José do Egito’, com Alexandre Avancini, o mesmo diretor de ‘Os Dez Mandamentos’ e com a mesma autora, Viviam de Oliveira. “Esta minissérie teve ótima repercussão de público e crítica, e apesar de muito mais difícil, estávamos seguros para fazer uma novela bíblica”.

O produtor musical começou a criar as canções cerca de dois meses antes de a novela ir ao ar e continuou até o final. A obra mais curta é ‘Avistando’, com 35 segundos e a mais longa, ‘Felicida’, com sete minutos. Conforme o recordista, a música ‘Giga’ é até hoje a mais ouvida em seu canal no soundcloud. “Recebi comentários muito emocionantes sobre a canção: algumas pessoas me disseram que a colocava para tocar durante suas orações por se sentirem ainda mais conectadas com Deus”.

Segundo Daniel, os temas são uma das maiores ferramentas que o diretor tem para ajudar a contar a história e amplificar o sentimento que quer passar com determinada cena. “Uma novela, série ou filme normalmente é assistido apenas uma vez, mas quando as pessoas gostam das canções que foram criadas para um específico produto, elas escutam as mesmas centenas de vezes pelo resto da vida. O compositor explica que por isso a música ajuda a promover e manter vivo na lembrança determinado produto.

Além da composição dos temas, o recordista ajudou a criar 209 fonogramas de ‘Os Dez Mandamentos’, onde figura como intérprete, músico acompanhante e produtor fonográfico. Pelo título conquistado junto ao RankBrasil, comenta que a novela está quebrando recordes em vários segmentos. “Achei muito importante registrar e celebrar o recorde também na área musical”, ressalta.

Carreira

Natural de Cataguases (MG), Daniel comprou seu primeiro violão aos 16 anos de idade. Segundo ele, sempre que pega um instrumento é para criar alguma coisa nova e improvisar. “É difícil passar um dia sem fazer pelo menos uma melodia. As cenas em vídeo me dão bastante inspiração: a partir das imagens a ideia da música vem automaticamente”.

O recordista já produziu inúmeros trabalhos com grandes nomes. Participou de diversos álbuns indicados ao Grammy Latino, entre ‘Fruto de amor’, da cantora Aline Barros, eleito Melhor Álbum de Música Cristã e ‘Nosso samba tá na Rua’, de Beth Carvalho, que venceu na categoria Melhor Álbum de Samba/Pagode. Também contribuiu com quatro composições e arranjos no disco ‘Surreal’, de um dos maiores guitarristas russos de todos os tempos, Roman Miroshnichenko, que concorreu ao Grammy Latino 2013.

Autor de dezenas de temas de aberturas nas principais emissoras de TV, o compositor ainda assina a produção musical de diversas novelas e seriados da Rede Record, entre ‘Os Mutantes’, ‘Vidas Opostas’, ‘A Lei e o Crime’ e ‘A Terra Prometida’. No cinema, além do filme ‘Os dez Mandamentos’ e outros nacionais, realizou trabalhos para o cinema americano, como ‘Transmigration’ e ‘The Heartbreaker’.

Ele é proprietário de uma empresa pioneira de administração de direitos autorais, a UP-RIGHTS, que tem como clientes diversos artistas, entre Paulo Ricardo (RPM), Beth Carvalho, Latino e Dudu Nobre. O recordista ainda é sócio-proprietário das empresas MusicSolution (produção de música) e Paratela (produção audiovisual e aplicativos). Em 2015, foi eleito Produtor Musical do ano, no evento ‘Profissão entretenimento’.

Assessoria

