Como proteger seu celular de roubos!

Você foi assaltado ou perdeu o celular e não consegue bloquear as informações ou fazer o rastreio do aparelho? Esse problema é bastante comum, mas é fácil aprender a solucionar. Com apenas alguns passos você vai conseguir bloquear o celular roubado e também terá a possibilidade de rastreá-lo.

Alguns dos passos deverão ser realizados antes de o celular ser extraviado, então é bom que os passos sejam feitos por precaução de algum evento indesejado.

Acompanhe agora, passo-a-passo, como bloquear o celular roubado e rastrear o aparelho na internet.

Artigo atualizado em 13 de maio de 2018.

Como bloquear o celular roubado

1º passo

Descobrindo o IMEI do seu celular

Para que você consiga descobrir qual é o IMEI do seu aparelho de celular, você vai precisar digitar *#06# no telefone, como se estivesse fazendo uma ligação e o código será exibido na tela do seu smartphone. Bem, isso teria que ser feito antes que seu celular fosse roubado (aproveite para se precaver!). Agora, se você não conseguir mais ter acesso ao seu aparelho, vai precisar procurar pelo IMEI na embalagem do seu smartphone, que estará localizado próximo a um código de barras.

Porém, se você jogou fora a caixa do aparelho e perdeu o smartphone, se seu celular for um Android ainda é possível rastreá-lo. Para isso você vai precisar acessar o Google Dashboard e expandir o menu Android. Nesse momento, uma lista com todos os aparelhos que estão conectados com o Google Play vai aparecer, e ao lado, os respectivos códigos IMEI.

Agora que você já tem o IMEI do seu celular, pode ir para o próximo passo.

2º passo

Fazendo o boletim de ocorrência do roubo do celular

Se o seu celular for roubado, você precisa fazer um boletim de ocorrência na polícia o mais rápido possível. Isso pode ser feito direto na delegacia ou de forma online (dependendo do estado em que você está). Caso você não saiba onde acessar para fazer o boletim de ocorrência online, dê uma procurada sobre a página da Polícia Civil no estado em que você se encontra.

3º passo

Bloqueando o IMEI do seu smartphone roubado direto na operadora

Para que você consiga bloquear seu celular à distância, entre em contato com a sua operadora e bloqueie o IMEI do smartphone. Neste caso, a operadora poderá solicitar uma documentação (documento de identidade, boletim de ocorrência, entre outras informações) e então realizará o bloqueio do aparelho.

Como rastrear o celular roubado (Android)

1º passo

Encontre o aplicativo Config. Google no seu Android.

2º passo

Logo em seguida, aparecerá a opção para que você consiga localizar remotamente o dispositivo e permitir bloqueio e limpeza remotos, as quais você deverá ativar.

3º passo

Encontre a opção localização nas configurações do Android e ative. Esse recurso vai ser essencial para que você mantenha a segurança dos seus dados quando o celular for roubado.

Os três passos descritos anteriormente devem ser feitos antes do roubo do celular.

Depois de permitir que seu aparelho seja rastreável, você pode:

1º passo

Abrir a página do rastreador dos dispositivos do Android.

2º passo

Depois que você fizer o login, irá aparecer uma janela flutuante sobre um mapa, onde o sistema fará a conexão com seu aparelho.

3º passo

Depois que o sistema estabelecer contato com seu celular, a localização aproximada (raio de 21 metros) irá aparecer indicada no mapa.

4º passo

Depois que seu Smartphone Android for encontrado, será possível escolher entre três opções: