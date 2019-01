Como cuidar da pele antes de passar maquiagem

Uma maquiagem bem feita e duradoura requer alguns passos de cuidado com a pele, principalmente em estações quentes, onde muitos lidam com oleosidade e sensibilidade. Desta forma, a maquiadora do Studio Jardim, Giovana Lopes Maestro dá dicas sobre os principais pontos que devem ser dados antes da make.

Em primeiro lugar é preciso avaliar qual tipo de pele se tem, seja ela oleosa, mista ou seca. Após isso, limpe, tonifique e hidrate. Esse procedimento pode ser feito com sabonetes e cremes que sejam apropriados ao seu tipo de pele. “Não se pode esquecer da proteção solar. Proteger a pele dos raios solares é uma prevenção contra câncer de pele e envelhecimento precoce”, ressalta a maquiadora.

Depois de uma boa preparação, manter a hidratação da pele durante o dia faz toda diferença. “Dá para fazer isso com uma água termal, borrifando quantas vezes quiser durante todo o dia. Além de deixar a make com aspecto mais natural, deixa sua pele ainda mais bonita”, explica Giovana.

Em último lugar, vale ressaltar que “uma das principais coisas que fazem a maquiagem durar mais e ficar ainda mais bonita é o que você faz antes dela, não maquiar com a pele preparada e limpa é um erro que definitivamente, todos deveriam evitar”, finaliza a especialista.

