Comissão de Saúde visita Hospital de Câncer nesta quarta-feira

Esta será a segunda unidade de saúde vistoriada pela comissão no segundo cronograma de visitas.

Publicado por: Rosano Almeida

A Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa de Mato Grosso fará visita técnica ao Hospital de Câncer de Mato Grosso nesta quarta-feira (27), às 14h.

Segundo o presidente da comissão, deputado estadual Paulo Araújo (PP), o segundo cronograma foi deliberado e aprovado durante reunião ordinária da comissão do último dia 13.

“O segundo cronograma das visitas segue ainda este ano, já estivemos no Hospital Geral de Poconé, agora a próxima será o Hospital de Câncer e no próximo dia 4 estaremos no Hospital Geral Universitário, além de varias outras unidades que já solicitaram a ida da comissão em todo o estado, mas que ainda será deliberada durante reunião com os demais membros”, afirmou o parlamentar.

Também são membros titulares da Comissão de Saúde os deputados Dr. Eugênio (PSB), Dr. Gimenez (PV), Dr. João José (MDB) e Lúdio Cabral (PT), vice-presidente da comissão.

SERVIÇO

Assunto: Visita técnica ao Hospital de Câncer de Mato Grosso.

Data: Quarta-feira (27).

Horário: 14h.

Local: Hospital de Câncer de Mato Grosso, localizado na Av. Historiador Rubens de Mendonça, n° 5500, em Cuiabá.

Assessoria