Comissão de Revisão Territorial visita mais municípios para definição de divisas

A equipe técnica do projeto de Atualização das Divisas Intermunicipais de Mato Grosso realizou nos dias 13 a 20 de junho e nos dias 15 a 30 de agosto, viagens aos municípios do 3º e 4º bloco de trabalho. O principal objetivo da visita é apurar a veracidade das informações apresentadas nas oficinas de trabalho. A equipe deste projeto é composta pela Comissão de Revisão Territorial dos Municípios e das Cidades da Assembleia Legislativa, pela Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan) e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os municípios visitados pela equipe técnica foram: São José do Povo, Paranatinga, Tesouro, Guiratinga, Poxoréu, Pedra Preta, Alto Taquari, Alto Araguaia, Araguainha, Ponte Branca, Nova Ubiratã, Primavera do Leste e Santo Antônio do Leste.

As visitas fazem parte da metodologia de trabalho do projeto de atualização das divisas intermunicipais de Mato Grosso. Nos municípios, foram aplicados questionários socioeconômicos e geográficos nas áreas de inconsistências apontadas na oficina e também coordenadas geográficas.

“Aplicando os questionários, é possível colher elementos essenciais a fim de concluir os trabalhos do 3º e 4º bloco de forma coerente e sólida, sem prejuízos para as cidades envolvidas”, explicou a bióloga do Núcleo Ambiental da ALMT, Cirdilene Cunha.

Para o presidente da Comissão de Revisão Territorial dos Municípios e das Cidades, deputado Ondanir Bortolini (PSD), Nininho, essas visitas possibilitam à população envolvida melhores condições de atendimento.

“O fato de conhecer o problema de perto, é uma parte do trabalho extremamente importante, pois, ninguém melhor que a população local para descrever as dificuldades enfrentadas no dia a dia, onde o acesso ao atendimento básico é um dos maiores desafios”, ressaltou o deputado Nininho.

A próxima etapa é a realização de uma audiência pública para apresentação da proposta de atualização do 3º e 4º bloco de trabalho, que será realizada no dia 11 de outubro, às 8 horas, na Assembleia Legislativa. A equipe técnica apresentará o resultado das oficinas e das visitas a campo. Os municípios que contemplam esses blocos terão até 15 dias após a audiência para contestar os resultados através de documento protocolado no Núcleo Ambiental da ALMT.

Assessoria

